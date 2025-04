Parlamentswahlen in Kanada: Der Kandidat der liberalen Mark Carney gewinnt in Kanada. (Quelle: IMAGO/Dominic Gwinn/imago)

Die Partei des ehemaligen Managers und Zentralbankdirektors Mark Carney lag in den Umfragen vor der Unterhauswahl in Kanada nur knapp vor der Konservativen Partei. Vor allem der US-amerikanische Präsident Donald Trump dürfte seiner Partei einen Aufschub im Wahlkampf verschafft haben. Nun hat Carney die Wahl gewonnen.

Wechsel ins liberale Lager

Trotz Zuwächsen (144 Sitze) verpasste Pierre Poilievres Konservative Partei die Regierungsmehrheit deutlich. So blieben die Konservativen nach zeitweise großem Vorsprung in den Umfragen hinter den Erwartungen zurück. Nach wiederholten Wahlniederlagen steht nun die Frage im Raum, ob Poilievre Parteichef bleiben kann.

Trumps Drohungen verhalfen zum Sieg

Carney verwies im Wahlkampf hingegen auf seine erfolgreiche Krisenbewältigung in Kanada und Großbritannien , um seine Eignung in der aktuellen Wirtschaftskrise zu betonen.

Dennoch steht Carney vor einer großen Aufgabe, denn das Land ist gespalten. So sind die Liberalen in Alberta und Saskatchewan, zwei an Öl- und Gasvorkommen reichen Prärieprovinzen, in denen schon seit Langem ein Gefühl der Entfremdung vom Machtzentrum in Ottawa herrscht, weit abgeschlagen. Auch die jungen Wähler stimmten vermehrt für die Konservativen.