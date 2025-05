Europa bei KI abgehängt

Grund für die Überlegenheit des chinesischen Jets ist laut Experten die sogenannte "Combat Cloud" – also die Vernetzung einzelner Waffensysteme in Echtzeit. So tauschen die Jets, die Raketen und die Radare ständig Informationen aus – gesteuert von künstlicher Intelligenz.

Aktie geht durch die Decke

Für die europäische Rüstungsindustrie geht es dabei auch um viel Geld: Der Deal mit Indonesien soll etwa 7,3 Milliarden Euro wert sein. Zusätzlich verlieren die europäischen Rüstungssysteme so deutlich an Prestige – und Europa büßt militärische Macht ein. So sind die Rafale-Jets ein wichtiger Bestandteil der französischen Atomstreitkräfte. Wenn die Maschinen so stark unterlegen sind, verlieren sie deutlich an abschreckender Wirkung.