Trump will Atomstreit mit Iran offenbar "ein für allemal" lösen

Macron bietet Trump Unterstützung bei Nahost-Initiative an

Grossi: Urananreicherungsanlage in Natans ist stark beschädigt

Trump verlässt den G7-Gipfel vorzeitig

US-Präsident Donald Trump hat um Verständnis für seine vorzeitige Abreise vom G7-Gipfel in Kanada wegen der Nahost-Krise geworben. "Ich muss zurück, sehr wichtig", sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) beim traditionellen "Familienfoto" mit den anderen Staats- und Regierungschefs der Staatengruppe auf eine Journalistenfrage. Er wolle dem "großartigen Gastgeber" Kanada danken, "aber Sie sehen wahrscheinlich, was ich sehe, und ich muss so schnell zurück sein, wie ich kann".

Pentagon: Keine Angriffe des US-Militärs gegen den Iran

China fordert Bürger zum Verlassen Israels auf

Die chinesische Botschaft in Israel hat ihre Bürger im Land dazu aufgefordert, Israel "so schnell wie möglich" zu verlassen. Dies teilte die Botschaft am Dienstag im Onlinedienst WeChat mit. Chinesen in Israel sollten ausreisen, "sofern sie für ihre persönliche Sicherheit garantieren können". Die Ankündigung erfolgte, nachdem Israel und Iran am vierten Tag in Folge gegenseitige Angriffe mit unverminderter Härte fortgesetzt hatten. China unterhält enge Beziehungen zum Iran. Die Volksrepublik ist dessen größter Handelspartner und kauft so viel iranisches Öl wie kein anderes Land.