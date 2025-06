USA verlegen offenbar weiteres Kriegsgerät nach Nahost

USA verlegen offenbar Kampfjets und Tankflugzeuge nach Nahost

Die US-Armee hat am Dienstag offenbar mehrere Kampfjets und Tankflugzeuge in Richtung Nahen Osten verlegt. Das berichtet das Fachmagazin "The Aviationist" unter Berufung auf Flugdaten und Beobachtungen von Luftfahrtenthusiasten in Europa. Demnach starteten seit dem Morgen US-Kampfjets der Typen F-16, F-22 und F-35 vom britischen Luftwaffenstützpunkt Lakenheath sowie vom italienischen Aviano aus. Auch Tankflugzeuge verschiedener Typen flogen am Dienstag von Europa aus Richtung Nahost, wie aus Flugdaten hervorging. Am Montag waren mehr als 30 US-Tankflugzeuge über den Atlantik nach Europa verlegt worden.

Die US-Truppenbewegungen befeuern Spekulationen, denen zufolge die USA sich an den israelischen Angriffen gegen den Iran beteiligen könnten. US-Präsident Donald Trump hat das bislang offen gelassen. Eine Äußerung von Vizepräsident JD Vance am Nachmittag auf X deutet aber daraufhin, dass sich Trump für einen Einsatz der US-Armee entscheiden könnte. "Er (Trump) könnte entscheiden, dass es weitere Handlungen braucht, um die iranische Urananreicherung zu stoppen. Diese Entscheidung liegt beim Präsidenten", so Vance.

Irans wichtigste Atomanlage: "Am Ende dieser Operation muss Fordo ausgeschaltet sein"

Am Montag schickte die US-Marine bereits ihren Flugzeugträger USS Nimitz von Südostasien in Richtung Nahen Osten. Die israelischen Angriffe sollen dem iranischen Atomprogramm bereits massiv zugesetzt haben. Israel fehlen aber schwere Bunker brechende Bomben, die auch die tief in einem Berg gelegene iranische Atomanlage in Fordo zerstören könnten. Die USA jedoch verfügen über entsprechende Waffen.

Israels Verteidigungsminister droht iranischem Staatschef

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei mit dem Tod gedroht, sollten die iranischen Raketenangriffe auf Israel weitergehen. "Er sollte sich daran erinnern, welches Schicksal den Diktator des iranischen Nachbarlands ereilt hat, der auf diese Weise gegen Israel vorgegangen ist", sagte Israel Katz in Anspielung auf den irakischen Diktator Saddam Hussein, der im Jahr 2003 gestürzt und später hingerichtet wurde.

Während des Zweiten Golfkriegs 1991 feuerte der Irak unter Saddam Hussein Scud-Raketen auf Israel ab. Ziel der Angriffe war es, Israel in den Konflikt hineinzuziehen und die von den USA geführte Koalition zu spalten. Im Jahr 2003 wurde Hussein nach dem Einmarsch von US-Truppen in den Irak gestürzt. Drei Jahre später wurde er wegen Massakern an Kurden und Schiiten hingerichtet. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte dem US-Sender ABC zuletzt gesagt, eine Tötung Chameneis könnte den Konflikt Israels mit dem Iran beenden.