Die gefährliche Freundschaft zwischen Putin und Xi – vereint gegen die USA

Putin revanchierte sich, indem er China seine Sympathien in Fragen wie Xinjiang, Taiwan und Hongkong anbot. Russland sei gegen "ausländische Einmischung" in Chinas "interne" Angelegenheiten – genauso wie China offiziell immer wieder betont, von jeglicher Intervention in nationale Angelegenheiten anderer Staaten abzusehen.

"China ist bereit, die gegenseitige Unterstützung mit Russland in Fragen der Souveränität, der Sicherheit und in wichtigen Angelegenheiten fortzusetzen und eine engere bilaterale strategische Zusammenarbeit aufzubauen", sagte Xi laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV. Wie üblich sprach Xi nicht von "Krieg" oder einer "Invasion" in Bezug auf die Ukraine, sondern nur indirekt von der "Ukraine-Frage", in der China immer unabhängige Entscheidungen getroffen habe. Xi forderte andere Nationen auf, "eine angemessene Lösung der Ukraine-Krise" zu finden.

"Grenzenlose Freundschaft"

In einem Kreml-Bericht hieß es, der chinesische Präsident habe die "Legitimität der Maßnahmen Russlands zum Schutz seiner grundlegenden nationalen Interessen angesichts von Sicherheitsherausforderungen durch externe Kräfte" hervorgehoben. Das Gespräch fand nur wenige Tage, nachdem China die USA vor Krieg in Bezug auf die Unabhängigkeit Taiwans gewarnt hatte, statt und wirkte deshalb umso bedrohlicher für den Westen.

Seit Jahren umwerben chinesische Politiker ihre russischen Amtskollegen. Unter Xi Jinping hat sich dies noch verstärkt. Als er Putin Anfang Februar bei den Olympischen Spielen in Peking empfing, erklärten beide ihre "grenzenlose Freundschaft", trotz der Warnungen Washingtons und europäischer Regierungen, dass Russland kurz davor sei, die Ukraine anzugreifen.

Loading... Embed

Russland und China kooperieren auch militärisch

Die engen Beziehungen zwischen China und Russland sollen in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Während die EU den Import von russischem Rohöl um neunzig Prozent reduzieren möchte, ist China mittlerweile zum wichtigsten Abnehmer geworden. Im Frühjahr bezog China täglich rund 1,6 Millionen Barrel Rohöl aus Russland – unter Mitnahme satter Rabatte.

Vorletzte Woche weihten China und Russland eine neue Brücke ein, die Heihe, eine Grenzstadt im Nordosten Chinas, mit der russischen Stadt Blagoweschtschensk verbindet. Russland verkauft Waffen an China, es gibt gemeinsame Militärübungen – so wie vergangenen Monat in der Nähe von Japan, als sich die Führer der Quad-Länder in Tokio trafen. Am Freitag hielt Xi eine Videoansprache bei Putins internationalem Wirtschaftsforum in St. Petersburg, einer Veranstaltung, die viele ausländische Besucher in diesem Jahr mieden.

Peking übt sich in Neutralität