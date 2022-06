G7-Gipfel: Scholz: "Im Verhältnis zu Russland kann es kein Zurück geben"

Die sieben fĂŒhrenden westlichen Industrienationen sagen der Ukraine ihre UnterstĂŒtzung zu, solange dies erforderlich sein wird. Es sei die Entscheidung der Regierung in Kiew, wie eine Friedenslösung gestaltet werden könne, heißt es in einer ErklĂ€rung der G7 bei ihrem Gipfel in Schloss Elmau.

Am Vormittag hatten die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten in einer Videoschalte mit dem ukrainischen PrÀsidenten beraten. Selenskyj bat die Staatengruppe nach Angaben aus G7-Kreisen um eine Kraftanstrengung, um den Krieg Russlands gegen sein Land noch in diesem Jahr zu beenden.

Weitere Sanktionen angekĂŒndigt

Unterdessen wollen die USA und die anderen G7-Staaten nach Angaben der US-Regierung weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau verhĂ€ngen. Die Maßnahmen richteten sich unter anderem gegen militĂ€rische Produktions- und Lieferketten, teilte das Weiße Haus am Montag beim G7-Gipfel in Bayern mit. Russlands FĂ€higkeit solle eingeschrĂ€nkt werden, "militĂ€rische AusrĂŒstung zu ersetzen, die es in seinem brutalen Krieg gegen die Ukraine bereits verloren hat".

Weiter hieß es in der Mitteilung, die USA wĂŒrden auf mehr als 570 russische Produktgruppen mit einem Volumen von rund 2,3 Milliarden Dollar Strafzölle erheben. Biden und andere G7-Staats- und Regierungschefs wĂŒrden sich darum bemĂŒhen, die Einnahmen aus Strafzöllen auf russische Waren zur UnterstĂŒtzung der Ukraine zu verwenden. Damit wolle man sicherstellen, "dass Russland fĂŒr die Kosten seines Krieges aufkommt". Am Sonntag hatte US-PrĂ€sident Joe Biden zudem angekĂŒndigt, dass die G7-Staaten ein Importverbot fĂŒr Gold aus Russland verhĂ€ngen wĂŒrden.

Kein Durchbruch bei Preisobergrenze fĂŒr russisches Öl

Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter machte deutlich, dass es beim US-Vorschlag fĂŒr eine Preisobergrenze fĂŒr russisches Öl noch keinen Durchbruch beim Gipfel gab. Der Regierungsvertreter sagte, dazu befinde man sich noch in GesprĂ€chen mit anderen G7-Partnern. Der Vorschlag der USA sieht vor, Russland dazu zu zwingen, Öl kĂŒnftig fĂŒr einen deutlich niedrigeren Preis an große Abnehmer wie Indien zu verkaufen.

G7 wollen Ukraine bei Wiederaufbau unterstĂŒtzen

Die G7-LĂ€nder haben der Ukraine zudem ihre UnterstĂŒtzung beim Wiederaufbau der KriegsschĂ€den zugesichert. Sie seien "bereit, einen internationalen Wiederaufbauplan zu unterstĂŒtzen", der von der Ukraine in enger Abstimmung mit bilateralen und multilateralen Partnern ausgearbeitet werde, erklĂ€rten die G7-Staaten in einer am Montag auf dem Gipfel im bayerischen Elmau verbreiteten ErklĂ€rung.

Ziele seien ein nachhaltiger und grĂŒner wirtschaftlicher Aufschwung, starke demokratische Institutionen, Rechtsstaatlichkeit und KorruptionsbekĂ€mpfung.