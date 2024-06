Laut Südkoreas Verteidigungsminister Shin Won-sik hat Nordkorea fast fünf Millionen Artilleriegeschosse nach Russland geschickt. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur "Bloomberg News" sagte Shin, dass Seoul mindestens 10.000 Container identifiziert hat, die nach Russland verschifft wurden. Diese könnten bis zu 4,8 Millionen Artilleriegeschosse enthalten, wie sie Russland in seinem Bombardement auf die Ukraine verwendet.

Putin besucht Nordkorea "in den kommenden Tagen"

Am Mittwoch hatte ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes in Seoul mitgeteilt, dass Putin voraussichtlich "in den kommenden Tagen" Nordkorea besuchen werde. Die russische Zeitung "Wedomosti" berichtete am Montag, Putin werde in den kommenden Wochen Nordkorea und Vietnam besuchen.