Welche Rolle spielt Russland dabei?

Ferner macht der Zeitpunkt der Verkündung des Urteils gegen K. aufmerksam: Am selben Tag erklärte ein russisches Gericht, dass der russisch-amerikanische Journalist Evan Gershkovich für 16 Jahre in Lagerhaft kommen soll. Die Anklage warf ihm vor, im Auftrag des US-Geheimdienstes CIA Informationen über einen russischen Panzer-Hersteller gesammelt zu haben. Der 32-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Das "Wall Street Journal" sprach von einem Scheinurteil. Gershkovich sei lediglich seiner Arbeit als Journalist nachgegangen.

In Deutschland wiederum sitzt der sogenannte Tiergartenmörder in Haft, den Putin seit Langem austauschen möchte. Mehr dazu lesen Sie hier. Denkbar ist nun, dass zu einem unbestimmten Zeitpunkt der Austausch von Gershkovich und dem in Belarus inhaftierten Deutschen ins Spiel gebracht wird. Bisher sind das jedoch lediglich Spekulationen.