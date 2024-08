Israel schickt Geheimdienstchefs zu Verhandlungen. Westliche Botschafter fordern Waffenruhe. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Netanjahu-Büro dementiert Gespräch mit Trump zum Gazastreifen

14.01 Uhr: Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat nach Angaben seines Büros am Mittwoch nicht mit dem US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump über den Krieg im Gazastreifen gesprochen. In einer Mitteilung wird damit einem Medienbericht widersprochen. Das Nachrichtenportal Axios hatte unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen aus den USA berichtet, Trump und Netanjahu hätten über die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen sowie einen möglichen Waffenstillstand beraten.

Das Trump-Wahlkampfteam reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Am Donnerstag sind weitere Termine zwischen Ägypten, den USA und Katar angesetzt, um die Chancen für eine Waffenruhe im Gazastreifen auszuloten.

Hamas will keine neuen Bedingungen für Waffenruhe aushandeln

13.14 Uhr: Die islamistische Hamas wird nach eigener Darstellung über keine neuen Bedingungen für eine Waffenruhe oder die Freilassung von Geiseln verhandeln. Bei den neuen Gaza-Gesprächen in Katar dürfe es nur um die Umsetzung des von US-Präsident Joe Biden bereits vorgestellten Friedensplans gehen, nicht aber um dessen Details, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Gruppe. Man werde "kein Taktieren mehr hinnehmen", das habe sie den Vermittlern auch klargemacht. Man werde sich von den Vermittlern über die Gespräche in Doha nur informieren lassen, wenn hier "ernste Absichten" Israels zu erkennen seien.

Die wichtige Verhandlungsrunde in Katar über eine mögliche Waffenruhe im Gaza-Krieg sollte am Donnerstag beginnen. Je nach Verlauf der Verhandlungen sei es möglich, dass die Gespräche am Freitag fortgesetzt werden, erfuhr die dpa von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Die Hamas, die nicht teilnimmt, solle in Doha zudem "laufend" über den Fortgang der Gespräche informiert werden.

Israel fordert offenbar Freilassung von 33 lebenden Geiseln

11.08 Uhr: Israel fordert nach Medienberichten bei den Gaza-Gesprächen in Doha die Freilassung von 33 lebenden Geiseln aus der Gewalt der Hamas in einer ersten Phase. Israelische Vertreter hätten eine Namensliste als Bedingung für eine Einigung genannt, berichtet die israelische Zeitung "Jediot Achronot" unter Berufung auf israelische Beamte, die an den Verhandlungen beteiligt sind. Israel wolle sich nicht in einer Situation wiederfinden, "in der die Hamas vor allem Leichen übergibt".

Bei den 33 Geiseln soll es sich nach Medienberichten um humanitäre Fälle handeln, darunter Frauen und Kinder sowie ältere und kranke Menschen. Auch Soldatinnen seien darunter.

Die Hamas hat nach israelischer Zählung noch 115 Geiseln in ihrer Gewalt, von denen Israel 41 für tot erklärt hat. Überdies dürften weitere Geiseln, deren Schicksal unbekannt ist, nicht mehr leben. Die "New York Times" hatte vor gut drei Monaten berichtet, die islamistische Terrororganisation Hamas habe Unterhändler informiert, dass unter 33 Geiseln, die in einem ersten Schritt freigelassen werden könnten, auch Tote seien.

Bericht: Israel nutzt Palästinenser als Schutzschilde in Tunneln

4.10 Uhr: Israelische Soldaten sollen palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde im Gazastreifen benutzen, um in Tunnel und Gebäude einzudringen, von denen sie vermuten, dass sie mit Sprengfallen versehen sind. Das berichten eine israelische Nichtregierungsorganisation und die Zeitung "Haaretz". Die Praxis sei in den verschiedenen Einheiten, die im Gazastreifen kämpfen, so weit verbreitet, dass sie praktisch als "Protokoll" betrachtet werden könne, sagte Nadav Weiman, der Geschäftsführer von "Breaking the Silence", einer Gruppe, die von israelischen Kriegsveteranen gegründet wurde, um militärische Übergriffe zu dokumentieren.

Sowohl die Organisation als auch "Haaretz" hätten Aussagen von Betroffenen gesammelt. Die israelische Militärführung wisse davon, hieß es in dem Bericht. Die Palästinenser müssten mit einer Kamera vor der Brust und gefesselten Händen in Tunnel und Häuser gehen. Nach einer Mission würde sie freigelassen. Die IDF erklärten, dass der Einsatz von menschlichen Schutzschilden verboten sei, dass die Befehle an die Truppen vor Ort "klargestellt" worden seien und dass die von "Haaretz" berichteten Anschuldigungen überprüft würden.

Bericht: Trump telefonierte mit Netanjahu