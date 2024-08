Frankreich und Großbritannien wollen im Nahen Osten vermitteln

Maskierte Siedler greifen Zivilisten an – ein Toter

Die israelische Armee erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, dass am Abend "dutzende israelische Zivilisten", einige von ihnen maskiert, in Dschit eingedrungen seien, Fahrzeuge und Infrastruktur in dem Gebiet in Brand gesetzt und Steine und Molotowcocktails geworfen hätten. Ein Israeli sei festgenommen worden.

Verhandlungen über Waffenruhe gehen weiter

23.55 Uhr: Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazakrieg werden dem Vermittler Katar zufolge am Freitag fortgesetzt. Die Bemühungen um eine Einigung hielten an, heißt es in einer Erklärung des katarischen Außenministeriums. Stellungnahmen der anderen Parteien liegen zunächst nicht vor. Ein Mitarbeiter aus US-Regierungskreisen bewertet die Gespräche der Vermittler über eine Waffenruhe im Gazastreifen als positiv. Dem Insider zufolge hätten die Vermittler aus Katar, Ägypten und den USA am Donnerstag einen konstruktiven Gesprächstag gehabt. Er bestätigte auch, was bereits das katarische Außenministerium in einer Erklärung mitteilte, dass die Gespräche am Freitag fortgesetzt würden.