Blinken habe am Dienstag aufbrechen sollen. Eine Stellungnahme der US-Regierung liegt zunächst nicht vor. Am Montag hieß es, die für Donnerstag geplanten Friedensgespräche dürften stattfinden.

Putin spricht bei Abbas-Besuch von "großem Schmerz"

19.07 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit seinem palästinensischen Kollegen Mahmud Abbas Anteilnahme für das Leid der Palästinenser bekundet. Zwar müsse Russland leider gegenwärtig die eigenen Interessen mit der Waffe verteidigen, heißt es nach dem Treffen in Moskau in einer offiziellen russischen Mitteilung unter Anspielung auf den Ukraine-Krieg. Trotzdem sei Russland bewusst, was derzeit im Nahen Osten passiere. "Wir beobachten mit großem Schmerz und großer Sorge die humanitäre Katastrophe, die sich in Palästina entwickelt hat."

Putin erklärte seine Unterstützung für einen eigenständigen Palästinenser-Staat und sagte weitere humanitäre Hilfe zu. Ein neuer russischer Vorstoß zur Beendigung des Gazakrieges wurde in der offiziellen russischen Niederschrift des Gesprächs dagegen nicht erwähnt. Abbas erklärte demnach, Russland sei einer der engsten Freunde des palästinensischen Volkes. "Wir glauben an Sie, wir vertrauen Ihnen, und wir spüren Ihre Unterstützung", wurde der 88-Jährige zitiert. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen müsse eingreifen, um das israelische Vorgehen im Gazastreifen zu stoppen. In dem Rat hat Russland ein Vetorecht.

Die Regierung in Moskau unterhält seit längerem Beziehungen zu Israel wie auch zu den Palästinensern. Seit dem Beginn des Gazakrieges hat Putin jedoch zum Unmut der Regierung in Jerusalem das Schicksal der Palästinenser betont. Bei einer Gelegenheit erklärte er, "das Leid ihrer Kinder treibt einem die Tränen in die Augen". Zudem hat die Regierung in Moskau eine Delegation der radikal-islamischen Hamas-Miliz empfangen, gegen die Israel im Gazastreifen kämpft. Die Hamas kontrollierte vor dem Krieg den Küstenstreifen. Abbas hat dagegen faktisch nur im Westjordanland Autorität. Dort ist seine gemäßigte Fatah-Bewegung an der Macht, eine traditionelle Rivalin der Hamas.

Netanjahu: Haben keine neuen Bedigungen für Geiseldeal genannt

17.15 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Vorwürfe zurückgewiesen, neue Bedingungen für die Geisel-Verhandlungen mit der Hamas aufgestellt zu haben. Ein Schreiben Netanjahus von Ende Juli beinhalte keine Zusatzforderungen und widerspreche auch nicht dem Vorschlag von Ende Mai, teilt das Büro des Regierungschefs mit. Netanjahu wirft stattdessen der islamistischen Hamas vor, auf Änderungen an der Mai-Fassung gedrungen zu haben. Die "New York Times" hatte zuletzt von neuen Forderungen Israels berichtet.