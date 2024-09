Erste Überschwemmungen in Bayern

"Zweispurige Straße" Deal zum Bau von Atombombe? USA und Großbritannien in Sorge Von t-online 15.09.2024 - 07:50 Uhr Lesedauer: 3 Min. Der Iran hat seine Atomanlagen nach dem US-Ausstieg wieder ausgebaut, fast waffenfähiges Uran produziert und internationale Inspektionen eingeschränkt. (Quelle: Majid Asgaripour/AP/dpa./dpa) Kopiert News folgen

Russland soll vom Iran neue Raketen für den Krieg in der Ukraine erhalten haben. Im Gegenzug könnte der Kreml das Regime beim Bau der Atombombe unterstützen, fürchten die Regierungen in Washington und London.

Die britische und die US-Regierung sorgen sich offenbar, dass Russland den Iran mit Nukleartechnologie unterstützt, nachdem das Regime in Teheran Russland neue Raketen geliefert haben soll. Das berichtet die britische Zeitung "Guardian" unter Berufung auf britische Quellen.

Die Nachricht wurde veröffentlicht, nachdem der britische Premierminister Keir Starmer am Freitag US-Präsident Joe Biden in Washington besucht hatte. Britischen Quellen zufolge wurden Bedenken über den Handel des Irans mit Nukleartechnologie geäußert, der Teil einer sich vertiefenden Allianz zwischen Teheran und Moskau ist.

Öffentlich machten Starmer und Biden bei dem Treffen zu einem möglichen Nuklear-Deal keine Angaben. US-Außenminister Antony Blinken hatte sich in der vergangenen Woche allerdings zu der Thematik bereits geäußert. "Russland gibt seinerseits Technologien weiter, die der Iran nachfragt. Das ist eine zweispurige Straße und beinhaltet sowohl Nuklearfragen als auch einige Informationen aus dem Weltraum", sagte Blinken bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen David Lammy am Dienstag in London.

Der Iran hatte 2015 eine Vereinbarung mit Deutschland und anderen westlichen Staaten geschlossen: Darin hatte sich das Land gegen den Bau eigener Nuklearwaffen ausgesprochen, wodurch Wirtschaftssanktionen aufgehoben wurden. 2018 hatte der damalige US-Präsident Donald Trump das Abkommen einseitig für die USA aufgekündigt. Seitdem hält sich der Iran nicht mehr an vereinbarte Grenzwerte zur Menge von angereichertem Uran, das für eine Kernwaffe benötigt wird.

Aus Teheran hatte Russland bereits in der Vergangenheit eine große Zahl von Kampfdrohnen des Typs Schahed erhalten, die das russische Militär in der Ukraine einsetzt. Laut ukrainischer Regierung wurden seit Kriegsbeginn mehr als 8.000 dieser Kamikazedrohnen eingesetzt.

Mehrere westliche Regierungen warfen dem Iran zuletzt vor, dass das Regime Russland zudem mit ballistischen Kurzstreckenraketen ausrüsten will. Konkret soll es sich laut britischem Verteidigungsministerium um Waffen des Typs Fath-360 handeln, die auch als BM-120 bekannt sind. Die Raketen, die 2020 erstmals vorgestellt wurden, können demnach einen 150 Kilogramm schweren Sprengkopf bis zu 120 Kilometer weit transportieren und ihr Ziel mit einer angeblichen Genauigkeit von 30 Metern treffen.

Atomenergiebehörde in Sorge

Russland und der Iran haben bisher eine solche Lieferung dementiert. Deutschland, Großbritannien und weitere Verbündete kündigten dennoch daraufhin neue Sanktionen gegen den Iran an. Die Regierung in Teheran wies die Vorwürfe scharf zurück und bestellte mehrere europäische Diplomaten ein.

Sorgen vor dem iranischen Atomprogramm hatte es zuletzt auch von der internationalen Atomenergiebehörde IAEA gegeben. Grund dafür ist die laufende Zunahme an hoch angereichertem Uran, wie IAEA-Chef Rafael Grossi in einem Bericht erklärte. Der Bestand dieses fast waffentauglichen Materials hat sich zwischen Mai und August demnach um rund 23 Kilogramm auf knapp 165 Kilogramm erhöht.

Für einen Atomsprengkopf wären laut Experten etwa 50 Kilogramm an 60-prozentigem Uran nötig. Für die Nutzung in Nuklearwaffen müsste es noch etwas weiter auf ein Niveau von 90 Prozent angereichert werden. Der Iran beharrt offiziell darauf, kein Atom-Arsenal anzustreben. Grossi hat hingegen darauf hingewiesen, dass abgesehen von Atomwaffenstaaten kein Land außer dem Iran so hoch angereichertes Uran herstellt.

"Erhebliche Mengen" an Uran

Grossi berichtete in dem nicht öffentlichen Bericht auch, dass Teheran weiterhin nicht mit der in Wien ansässigen Atombehörde über offene Fragen zu vergangenen geheimen Nuklear-Aktivitäten redet. Seit der Wahl des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian Anfang Juli seien keine Gespräche zustande gekommen, berichtete Grossi. Außerdem halte Teheran an seiner Entscheidung fest, IAEA-Inspektoren nicht ins Land zu lassen.