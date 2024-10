Tipp Diesen Monat kommt Yuval Noah Harari für zwei exklusive Lesungen nach Deutschland: Am Montag, 14. Oktober 2024 um 20 Uhr, spricht der israelische Bestsellerautor und Historiker im Tempodrom Berlin mit Moderator Constantin Schreiber (ARD/Tagesschau) und Anne-Dore Krohn (rbb) über sein neues Buch, Lesung: Axel Milberg. Am Mittwoch, 16. Oktober 2024 um 19.30 Uhr, diskutiert Yuval Noah Harari unter dem Titel "Nexus: Mit Systemsturz in die Zukunft?" im Rahmen der Frankfurter Buchmesse mit dem Philosophen Kohei Saito im Congress Center.

Welche sind das?

Durch KI droht die totale Überwachung. Stellen Sie sich vor, irgendjemand hat vor vielen Jahren etwas Anstößiges auf einer privaten Party gesagt, vielleicht einen Witz gemacht, den eine andere Person aufgezeichnet hat. Der Witzeerzähler von damals bewirbt sich heute auf einen Job, etwa eine Richterstelle – und die KI findet diesen längst vergessenen Witz von damals im Internet. Die Karriere ist zerstört. Eine KI ist immer wach, eine KI vergisst niemals. Unser aller Leben wird ein einziges, nicht enden wollendes Bewerbungsgespräch, in dem wir uns immer von unserer besten Seite zeigen müssen. Wenn man den Menschen aber keine Ruhe gibt, brechen sie zusammen. Das ganze System bricht zusammen.

Das wären gute Zeiten für Diktatoren und Nachrichtendienste.

Tatsächlich ist es so. Nehmen wir die Staatssicherheit in der DDR: Die Stasi versuchte, das Leben der DDR-Bürger nahezu umfassend zu überwachen, was aber gar nicht so einfach war. Allein um eine Person 24 Stunden am Tag zu überwachen, braucht es mindestens zwei Agenten. Denn einer muss immer schlafen oder sich ausruhen. Die Überwachung einer Gesellschaft ist mit herkömmlichen Mitteln schwer: Dazu benötigt man Millionen von Agenten, dazu Millionen Analysten, die die Abermillionen Berichte auswerten. Ganz anders ist es bei KI: Die schläft niemals und wertet alle Informationen in Sekunden aus. KI wäre in der Lage, mehr als acht Milliarden Menschen rund um den Globus lückenlos zu überwachen. Diese neue Technologie könnte die schlimmsten totalitären Regime in der Geschichte erschaffen. Zum ersten Mal ist es technisch möglich, jederzeit jeden zu verfolgen.

Also wird George Orwells Dystopie "1984" doch noch Realität?

Was wir erleben, ist viel schlimmer als Orwell. In seinem Roman "1984" gab es kleine Lücken innerhalb der Überwachung. Aber mit der KI können Sie sicherstellen, dass es keine einzige Minute Freiheit mehr gibt. Computer, Smartphones, Drohnen, Kameras und überall im öffentlichen und privaten Raum Mikrofone: So wird die Auslöschung der Privatsphäre möglich. In Chinas baut das Regime bereits ein totales Überwachungssystem auf, Israel errichtet – aus anderen Gründen – etwas ähnliches in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Umso wichtiger ist es, dass sich die liberalen Demokratien gegen die negativen Auswirkungen der KI wehren. Haben Sie einen Ratschlag?