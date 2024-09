2016 bezwang eine KI namens AlphaGo sensationell den weltstärksten Spieler Lee Sedol im Brettspiel Go. Spielen Sie darauf an?

Go ist ein altes Brettspiel, das in Ostasien seit mehr als 2.000 Jahren gespielt wird. Bemerkenswert am Sieg von AlphaGo über Lee Sedol war nicht nur die Tatsache, dass die KI gewann. Sondern die Art und Weise, wie sie gewann. AlphaGo verwendete eine Strategie, die uns Menschen völlig fremd war. Kein Mensch wäre jemals auf die Idee kommen, einen solchen Zug zu spielen, wie AlphaGo es tat. Alle Zuschauer dachten, dass dies ein schrecklicher Fehler der KI gewesen sei. Aber am Ende stellte sich heraus, dass es eine brillante Strategie war. Sie hat die Art und Weise verändert, wie Menschen Go spielen.

Bemerkenswert.

In der Tat. Seit mehr als 2.000 Jahren spielt die Menschheit Go, Abermillionen Individuen unserer Spezies. Aber wie AlphaGo bewiesen hat, haben wir nur einen Teil der Möglichkeiten genutzt, wie man Go spielen kann. Das liegt an den Grenzen unseres organischen Gehirns und unseres Verstandes. Diese Grenzen zu überschreiten, bietet viele Möglichkeiten.

Von denen sich in Zeiten der alles bedrohenden Klimakrise auch manche als hilfreich erweisen könnten.

Grenzen zu überschreiten, kann positiv sein. In Spielen wie Go, ja, auch in der Pharmazie und in vielen anderen Bereichen. Aber es können auch gänzlich neue Bedrohungen entstehen, und auf diese Gefahr sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Denn bei der KI handelt es sich um eine absolut fremdartige Intelligenz. Wir haben es nicht nur mit einem einzigen großen KI-Computer zu tun. Worüber wir hier sprechen, ist die Erschaffung von Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Agenten: Künstlichen Intelligenzen, die Teil jedes Systems, jeder Bürokratie, jeder Armee und jedes Finanzsystems sein werden. Wir haben weit mehr als nur eine neue Art von Entität auf der Welt geschaffen.

Wer beherrscht dann künftig wen?