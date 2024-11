Schwere Kämpfe in Syrien: Kreml greift ein

Von dpa Aktualisiert am 29.11.2024 - 07:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Benjamin Netanjahu: Der israelische Ministerpräsident droht der Hisbollah, den Krieg im Libanon wieder aufzunehmen. (Quelle: Abir Sultan/dpa)

Die Feuerpause zwischen Israel und der Hisbollah wurde mühsam ausgehandelt. Aber wie lange kann sie halten? Israels Regierungschef schlägt einen scharfen Ton an.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat mit einer Fortsetzung des Kriegs gedroht, sollte die libanesische Hisbollah die Waffenruhe brechen. Er habe die Armee angewiesen, sich für diesen Fall auf einen "intensiven Krieg" vorzubereiten, sagte der Regierungschef in einem Interview des Senders Channel 14. Die Waffenruhe könnte von kurzer Dauer sein, so Netanjahu. Was genau er unter einer Verletzung des Abkommens versteht, ließ er offen.

Seit die Waffenruhe am Mittwochmorgen in Kraft trat, haben die intensiven gegenseitigen Angriffe aufgehört. Das israelische Militär hat seitdem aber mehrfach Zwischenfälle gemeldet und geht wegen Verstößen nach eigenen Angaben vereinzelt gegen Mitglieder der Hisbollah-Miliz vor. Die libanesische Armee beschuldigt zugleich das israelische Militär, das Abkommen zu verletzen.

Sie warf Israel wiederholte Angriffe auf libanesisches Gebiet mit "verschiedenen Waffen" vor. Das israelische Militär hatte am Donnerstag selbst mitgeteilt, dass die Luftwaffe wegen "terroristischer Aktivität" ein Waffenlager der Hisbollah angegriffen habe. Laut Medien war es der erste Luftangriff seit Inkrafttreten der Waffenruhe. Nach Angaben des israelischen Militärs waren zudem Soldaten im Einsatz, um zu verhindern, dass weitere Hisbollah-Mitglieder gen Südlibanon vordringen. Trotz der Schuldzuweisungen scheine aber keine der beiden Kriegsparteien – weder Israel noch die Hisbollah-Miliz – an einer sofortigen Rückkehr zu den Kämpfen interessiert zu sein, schrieb die "New York Times".

Huthi-Miliz will Israel weiter angreifen

Die wie die Hisbollah ebenfalls mit dem Iran verbündeten Huthis im Jemen droht Israel ungeachtet der Waffenruhe im Libanon mit weiteren Angriffen. Die Miliz setze den Kampf in "sämtlichen Bereichen" fort, auch mit "militärischen Einsätzen", sagte Anführer Abdel-Malik al-Huthi. "Es ist wichtig, auf den Erfolgen an der libanesischen Front aufzubauen und sich in Richtung weiterer Eskalation zu bewegen, vor allem vom Irak und dem Jemen aus." Die Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen, wo Israel seit dem Angriff der Hamas Krieg gegen die islamistische Organisation führt, gehe weiter.