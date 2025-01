Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Stark rücken Russlands Truppen derzeit in Donezk vor, in Kursk hingegen greift die ukrainische Armee an. Was steckt dahinter? Militäranalyst Franz-Stefan Gady schätzt die Lage ein.

Kurz vor Donald Trumps Amtseinführung ist die Lage für die Ukraine brisant. Im Donezker Raum nehmen die russischen Truppen immer weiteres Gebiet ein, es ist unklar, was der neue US-Präsident für den Konflikt plant. Nun greifen ukrainische Truppen in Kursk an, wo Kiew einen kleinen Teil Russlands besetzt hält. Franz-Stefan Gady, Militärexperte und Autor des kürzlich erschienenen Buches "Die Rückkehr des Krieges. Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen" analysiert die Lage.

t-online: Herr Gady, die ukrainische Armee steht im Raum Donezk unter schwerem russischen Druck, zugleich ist sie nun an der Front in Kursk zum Angriff übergegangen. Warum?

Franz-Stefan Gady: Es scheint sich um einen lokal begrenzten Angriff zu handeln, um den Kursker Frontbogen besser abzusichern. Vor größeren Operationen würde ich aber eher abraten, denn die Front im südlichen Raum von Donezk ist keineswegs stabil. Seitens des ukrainischen Generalstabs müssen dennoch durchaus Überlegungen erfolgt sein, dass ein weiterer Angriff in Kursk möglicherweise Konsequenzen für den Raum in Donezk zeigen könnte.

Zur Person Franz-Stefan Gady, Jahrgang 1982, ist unabhängiger Militäranalyst. Gady berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und den USA unter anderem in Fragen der Zukunft der Kriegsführung. Gady war mehrfach in der Ukraine, in Afghanistan und im Irak, wo er jeweils ukrainische, afghanische Einheiten und Nato-Truppen sowie kurdische Milizen bei Einsätzen begleitet hat. Mit "Die Rückkehr des Krieges. Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen" ist im Oktober 2024 Gadys erstes Buch erschienen.

Welche könnten das sein? Will die Ukraine Donald Trump, der bald wieder ins Weiße Haus einzieht, demonstrieren, dass sie zu weiteren offensiven Operationen imstande ist?

Das könnte ein Grund sein. Ganz sicher soll der Frontbogen in Kursk nicht vor Trumps Inauguration am 20. Januar kollabieren. Zudem haben Akteure auf ukrainischer und zunehmend auch auf russischer Seite politisches Kapital in die Operationen rund um Kursk investiert. Die Ukraine hat den Krieg dadurch zumindest zum Teil auf feindliches Territorium ausgedehnt, Russland hingegen will die ukrainischen Truppen aus dem Kursker Raum nicht zuletzt aus propagandistischen Gründen vertreiben. Da steht viel auf dem Spiel. Die Ukraine hat sich aber wohl auch, wie bereits erwähnt, aus pragmatischen Gründen dort zum Angriff entschieden: Sie will ihre stark bedrängte Flanke dort sichern.

Wie ist die Lage in Kursk für die ukrainische Armee?

Die russischen Streitkräfte haben bereits mehr als 50 Prozent des Territoriums, das die Ukraine im Sommer eingenommen hat, zurückerobert – und das ohne größere offensive Operationen. Sie haben die ukrainischen Truppen einfach mit Feuerkraft und sukzessivem Druck nach und nach zurückgedrängt.

Die Ukraine will den winzigen Teil Russlands, den sie kontrolliert, also nicht kampflos aufgeben, auch in Hinsicht auf mögliche Verhandlungen in der Zukunft?

So ist es. Von einer Offensive in Kursk lässt sich derzeit übrigens kaum sprechen. Was wir in den letzten Tagen gesehen haben, geht nicht über den Angriff eines mechanisierten Bataillons hinaus, einzelne Operationen haben Zug- oder Kompaniestärke nicht überschritten. Größere Geländegewinne für die Ukraine scheint es ja auch nicht gegeben zu haben. Dagegen existieren Meldungen, dass die Russen wiederum erfolgreich Gegenangriffe durchführen konnten. Von einer größeren ukrainischen Offensive können wir also nicht ausgehen, auch wenn die Ukraine die Operation in Kursk im Rahmen ihrer Informationskriegsführung so bezeichnet.

Haben die Ukrainer derzeit überhaupt eine Chance auf Erfolg?

So etwas ist hochriskant. Die russischen Stellungen in Kursk sind gut ausgebaut, darüber hinaus macht es die Jahreszeit sehr schwer, derartige offensive Operationen zu tarnen, weil die Tarnmöglichkeiten begrenzter sind. Nicht zuletzt erschwert der Winter militärische Operationen grundsätzlich, bei gefrorenem Boden können sich die Soldaten etwa kaum eingraben. Bei weichem Boden und Regen bleiben die Fahrzeuge stecken. Sollte die russische Armee nun den ukrainischen Angriff abschlagen, dann könnte es gefährlich werden.

Weil die russischen Truppen in Kursk den Schwung nutzen könnten?