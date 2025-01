Justizministerium veröffentlicht Liste für Freilassung von Palästinensern

Ein israelischer Militärbeamter erklärte, dass in Kerem Schalom, Eres und Reim Aufnahmestellen eingerichtet worden seien, wo die freigekommenen Geiseln von Ärzten und Psychiatern betreut werden sollten, bevor sie per Hubschrauber oder per Fahrzeug in israelische Krankenhäuser gebracht würden.

Nachdem die ersten freigelassenen Geiseln nach Israel heimgekehrt seien, werde die "Freilassung der ersten Gruppe palästinensischer Häftlinge, darunter mehrere mit hohen Strafen, erwartet", hieß es weiter.

Kommentar zur Waffenruhe in Gaza: Die Alternative ist grausam

Netanjahu: Nur "vorläufige Waffenruhe"

Das israelische Justizministerium hatte zuvor eine Liste von 95 palästinensischen Häftlingen veröffentlicht, die am Sonntag freigelassen werden sollten, die Mehrheit von ihnen Frauen.

Netanjahu erklärte am Samstagabend in einer TV-Ansprache, Israel behalte sich das Recht vor, "den Krieg wenn nötig wieder aufzunehmen, mit amerikanischer Unterstützung". Die erste, 42-tägige Phase der Waffenruhe sei eine "vorläufige Waffenruhe". "Wenn wir gezwungen werden, den Krieg wieder aufzunehmen, werden wir das mit Gewalt tun", erklärte Netanjahu, der versprach, "alle Geiseln zurückzubringen". In Tel Aviv forderten Demonstranten am Samstag die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln.

Israels Armee warnt Bewohner des Gazastreifens

Die israelische Armee warnte indes die Menschen im Gazastreifen kurz vor dem Inkrafttreten einer Waffenruhe davor, sich den israelischen Soldaten zu nähern oder sich auf die Pufferzone zuzubewegen. "Wir fordern Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit dringend auf, nicht in Richtung der Pufferzone oder der (israelischen) Streitkräfte zu gehen", erklärte ein Militärsprecher am Sonntag im Onlinedienst Telegram.

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist es gefährlich, sich auf die Pufferzone zuzubewegen oder sich von Süden nach Norden durch das Gaza-Tal zu bewegen", fuhr er fort. "Jeder, der sich in diese Gebiete begibt, bringt sich selbst in Gefahr."

In der Nacht zu Samstag barg die israelische Armee zudem eigenen Angaben zufolge die Leiche eines israelischen Soldaten, die seit mehr als zehn Jahren im Gazastreifen festgehalten wurde. Vergangene Nacht habe der Inlandsgeheimdienst Shin Bet zusammen mit den israelischen Streitkräften in einem Spezialeinsatz die Leiche des Soldaten Oron Shaul zurück nach Israel gebracht", erklärte die Armee am Sonntag.