Die radikalislamische Terrorgruppe Hamas hat nach eigenen Angaben einem neuen Vorschlag der Vermittler Katar und Ägypten für eine Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt. Die Hamas habe den Vorschlag vor zwei Tagen erhalten und nun gebilligt, sagte der Hamas-Unterhändler Chalil al-Haija am Samstag in einer Fernsehansprache. "Wir hoffen, dass die Besatzung (Anm. der Red.: Israel) ihn nicht behindern wird." Die Waffen der Palästinenserorganisation seien "eine rote Linie", betonte al-Haija.

Die Terrorgruppe soll bereit sein, fünf Geiseln im Rahmen einer neuen 50 Tage dauernden Waffenruhe freizulassen. Die israelische Regierung bestätigte den neuen Vorschlag der Vermittler. "Vor einigen Stunden hat Israel den Vermittlern einen Gegenvorschlag in voller Abstimmung mit den USA übermittelt", erklärte das Büro des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu . Laut der Nachrichtenseite "ynet" fordert Israel die Freilassung von zehn Verschleppten.

Die Feuerpause soll laut Hamas an den Festtagen nach Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan beginnen. Die Tage zur Feier des Eid al-Fitr beginnen in den Palästinensergebieten und vielen anderen Ländern am Sonntag.