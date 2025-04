Zerstörtes Auto in Moskau: Bei einem Bombenanschlag am Freitag war ein ranghoher General getötet worden. (Quelle: ap)

Nach dem Bombenanschlag nahe Moskau hat der Inlandsgeheimdienst FSB einen mutmaßlichen ukrainischen Agenten wegen Mordes an Generalleutnant Jaroslaw Moskalik festgenommen. Der 1983 geborene Verdächtige Ignat K. sei als Agent des ukrainischen Geheimdienstes von den FSB-Kräften wegen des "Terroranschlags" gefasst worden, teilte das Ermittlungskomitee in Moskau mit. Der Mann soll einen ukrainischen Aufenthaltstitel besitzen und den Mord an dem ranghohen Offizier des russischen Generalstabs im Auftrag Kiews organisiert haben.

Der 59 Jahre alte General starb am Freitag im Moskauer Vorort Balaschicha, als auf der Straße ein geparkter VW Golf explodierte. Moskalik war aus einem Hauseingang gekommen und an dem Fahrzeug vorbeigelaufen. Moskalik war nach Angaben des russischen Außenministeriums in der Vergangenheit an Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts beteiligt.