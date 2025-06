17 Verletzte in Israel nach iranischem Raketenangriff

BH-Kontrolle an Uni sorgt für Empörung

Newsblog zum Krieg in Nahost Iran trifft Israel schwer – Luftwaffe evakuiert Deutsche

Von t-online Aktualisiert am 20.06.2025 - 19:26 Uhr Lesedauer: 19 Min.

Menschen in Haifa bringen sich nach dem iranischen Angriff in Sicherheit. (Quelle: Baz Ratner/ap)

Die Bundeswehr fliegt Deutsche aus Israel aus. In der Hafenstadt Haifa gibt es nach einem iranischen Raketenangriff viele Verletzte. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 20. Juni

Wadephul in Genf: Haben "ernsthafte Gespräche" geführt

Bundesaußenminister Johann Wadephul spricht von "ernsthaften Gesprächen", die er und seine britischen und französischen Kollegen mit dem Iran in Genf geführt hätten. Der Iran sei bereit, über alle grundsätzlichen Fragen weiter zu reden, sagt Wadephul nach den dreistündigen Gesprächen in Genf. Für Deutschland sei dabei vor allem wichtig, dass die Sicherheitsinteressen Israels gewahrt blieben. Zudem müssten die USA an weiteren Verhandlungen beteiligt sein.

Luftwaffe evakuiert Deutsche aus Israel

Die Bundeswehr fliegt zwischen 60 und 70 deutsche Staatsbürger aus Israel aus, das berichtet der "Spiegel". Die Evakuierung erfolge in zwei Militärmaschinen vom Typ A400M. Im Online-Registrierungssystem des Auswärtigen Amts sind derzeit etwa 4.000 Personen für Israel und rund 1.000 für den Iran gemeldet.

Die Maschinen waren demnach am Vormittag vom niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf gestartet und konnten trotz zeitweiliger Sperrung des israelischen Luftraums am späten Nachmittag in Tel Aviv landen. Möglich wurde dies durch eine eigens erteilte Ausnahmegenehmigung der israelischen Behörden. Wie das Magazin weiter schreibt, mussten die Evakuierungsflugzeuge ihren Start in Israel zunächst verschieben, da die Passagiere wegen iranischer Luftangriffe vorübergehend Schutzräume aufsuchen mussten.

Die Bundesregierung hatte zuvor vor allem die Ausreise über den Landweg nach Jordanien empfohlen. Über diese Route konnten bereits 345 Personen mit Chartermaschinen ausgeflogen werden. Bei den eingesetzten A400M soll es sich um speziell ausgerüstete Maschinen mit eigener Raketenabwehr handeln.

17 Verletzte in Israel nach iranischem Raketenangriff

In Israel sind bei einem erneuten Raketenangriff aus dem Iran mehrere Menschen verletzt worden. Ein 16 Jahre alter Junge sowie zwei Männer befänden sich in ernstem Zustand, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Alle drei wurden den Angaben nach durch Granatsplitter verletzt. Weitere 14 Menschen seien leicht verletzt worden. Mehrere israelische Medien meldeten übereinstimmend, sie seien bei einem Raketeneinschlag in der Küstenstadt Haifa verletzt worden.

Eine Klinik in Haifa teilte mit, sie habe nach dem Raketeneinschlag 19 Verletzte aufgenommen, darunter zwei Schwerverletzte. Ein Sanitäter von Magen David Adom berichtete von großer Zerstörung auf den Straßen beim Einschlagsort.

Der Iran habe weitere ballistische Raketen abgefeuert, teilte das israelische Militär mit. Luftabwehrsysteme seien im Einsatz gewesen, um die Geschosse abzufangen. In mehreren Gegenden des Landes gab es den Angaben nach Raketenalarm. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wurde angewiesen, in Schutzräume zu gehen. Inzwischen durften die Menschen diese wieder verlassen.