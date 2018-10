Chronik im Fall Khashoggi

Wie Saudi-Arabien immer weitere Todes-Versionen verbreitete

21.10.2018, 12:37 Uhr | dpa, rtr

Die Leiche sei in einen Teppich eingewickelt und in einem Auto des Konsulats weggeschafft worden.

Zwei Wochen nach dem Tod des Journalisten Jamal Khashoggi bleiben viele Fragen ungeklärt. Mittlerweile ist aus dem Fall eine diplomatische Krise geworden. Ein Überblick.

Tod bestätigt - Bilder von Saudi-Journalist an Konsulat aufgetaucht Tod bestätigt Bilder von Saudi-Journalist an Konsulat aufgetaucht Diese Original-Aufnahmen des chinesischen Staatsfernsehens – verbreitet über den englischen Sender TRT World – zeigen den verschwundenen Jamal Khashoggi, wie er am 2. Oktober das saudische Konsulat in Istanbul betritt, bevor sich jede Spur vom kritischen saudischen Journalisten verliert.Video

Saudi-Arabien hat am Samstag die Tötung des prominenten Dissidenten und Journalisten Jamal Khashoggi eingestanden – demnach starb der 59-Jährige nach einer Auseinandersetzung im Konsulat des Königreichs in Istanbul. Damit rückte Saudi-Arabien von bisherigen Darstellungen ab, mit Khashoggis Verschwinden nichts zu tun zu haben. Türkische Ermittler gehen von Mord aus. Eine Chronologie der letzten zwei Wochen.

2. Oktober: Khashoggi, Kritiker des mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman, betritt das saudische Konsulat in Istanbul, um Dokumente für die Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten abzuholen. Diese wartet vergeblich auf seine Rückkehr.

3. Oktober: Die Verlobte und die "Washington Post", für die Kashoggi als Kolumnist schrieb, melden ihn als vermisst.

4. Oktober: Saudische Behörden behaupten, Khashoggi sei verschwunden, nachdem er das Konsulatsgebäude verlassen habe. Das türkische Außenministerium beruft den saudischen Botschafter wegen des Verschwindens ein.

5. Oktober: Die "Washington Post", in der Kashoggi regelmäßig schrieb, druckt aus Solidarität eine leere Kolumne auf der Meinungsseite, mit der Überschrift "Eine Stimme, die fehlt".

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman: Viele zweifeln daran, dass er von nichts gewusst haben will. (Quelle: Charles Platiau/Reuters)



6. Oktober: Die Türkei leitet formelle Ermittlungen zum Verschwinden Khashoggis ein. Prinz Mohammed bin Salman gibt an, Khashoggi sei nicht im Konsulat, und bietet den türkischen Behörden an, das Gebäude zu durchsuchen. "Wir haben nichts zu verbergen", sagt er in einem Interview.

7. Oktober: Ein enger Freund Khashoggis sagt der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf vertrauliche Informationen der türkischen Polizei, der Journalist sei im Konsulat getötet und zerstückelt worden.

9. Oktober: US-Präsident Donald Trump sagt, er sei "besorgt". US-Außenminister Mike Pompeo ruft Saudi-Arabien auf, eine "gründliche Untersuchung" durchzuführen.

10. Oktober: Türkische Medien veröffentlichen Material über ein angebliches saudisches Mordkommando, das nach Istanbul gereist sei, um Khashoggi umzubringen.

12. Oktober: Ein Team aus Saudi-Arabien kommt in Ankara an, um zusammen mit türkischen Ermittlern das Verschwinden Khashoggis zu untersuchen. Das Königreich gerät immer stärker unter internationalen Druck, sich zu erklären.

14. Oktober: Trump kündigt eine "harte Bestrafung" an, sollte sich herausstellen, dass die Führung in Riad hinter Khashoggis Verschwinden stecken.

15. Oktober: Türkische Ermittler beginnen, das Konsulat in Istanbul nach Beweisen für das Verschwinden des Journalisten zu durchsuchen.

US-Außenminister Mike Pompeo, Außenminister aus den USA, in Ankara. (Quelle: Cem Ozdel/pool Turkish Foreign Ministry Press Service/dpa)



16. Oktober: US-Außenminister Pompeo trifft König Salman in Riad. Der US-Diplomat fliegt danach in die Türkei und trifft Präsident Recep Tayyip Erdogan.

17. Oktober: Türkische Ermittler durchsuchen die Residenz des saudischen Botschafters in Istanbul.

Türkische Polizeibeamte durchsuchen die Residenz des Konsuls in Istanbul nach Spuren des vermissten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. (Quelle: Petros Giannakouris/dpa)



18. Oktober: US-Finanzminister Steven Mnuchin sagt seine Teilnahme an einer großen Investoren-Konferenz in Riad ab. Er reiht sich damit in eine große Zahl von Politikern und Wirtschaftsvertretern ein, die die Veranstaltung boykottieren.

20. Oktober: Saudi-Arabien gesteht den Tod Khashoggis im saudischen Konsulat ein. Er sei bei einem "Faustkampf" im Konsulat ums Leben gekommen, heißt es offiziell. Salman entlässt mehrere Mitarbeiter des Geheimdienstes und einen Hofberater, der dem Kronprinzen nahesteht.

21. Oktober: Ein saudischer Regierungsbeamter schildert eine andere Version vom Todeskampf Khashoggis. Nicht bei einem Faustkampf soll der Journalist ums Leben gekommen sein, sondern erwürgt worden sein. Der Regimegegner sollte dazu aufgefordert werden, zurück nach Saudi-Arabien zu reisen. Auch vor einer Freiheitsberaubung hätten die saudischen Beamten nicht zurückgeschreckt. Das nach Istanbul gesendete Team habe ihre Anweisungen überschritten und schnell Gewalt angewendet. Khaschoggi habe sich widersetzt.

Hinweis: In früheren Artikeln wurde der Name des verschwundenen saudischen Journalisten entsprechend der deutschen Transkriptionsregel Dschamal Chaschukdschi geschrieben. Wegen der hõheren Verbreitung der international gebräuchlichen Transkription haben wir uns in diesem Fall – wie die Deutsche Presse-Agentur – inzwischen für die Schreibweise Jamal Khashoggi entschieden.