Berichte von südkoreanischen Staatsmedien

Nordkorea feuert "unbekannte Projektile" ab

05.08.2019, 23:42 Uhr | AFP

Es wäre der vierte Raketentest Nordkoreas in weniger als zwei Wochen: Südkorea berichtet erneut von einem Waffentest im Norden.

Die Regierung in Pjöngjang hat südkoreanischen Angaben zufolge erneut Waffen getestet. Nordkorea habe "unbekannte Projektile" abgefeuert, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag (Ortszeit). Es wäre der vierte Raketentest in weniger als zwei Wochen.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur afp

Mehr in Kürze

Jetzt aktualisieren