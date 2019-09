Angriffe in Saudi-Arabien

Trump will Krieg mit Iran "sicherlich vermeiden"

16.09.2019, 22:36 Uhr | dpa, rtr, AFP, dru

Die Angriffe auf saudische Ölanlagen befeuern die Sorgen vor einer Eskalation am Golf. An den Börsen herrscht bereits Alarmstimmung. US-Präsident Trump sagt, er wolle einen Krieg vermeiden.

Nach den Drohnenangriffen in Saudi-Arabien sieht US-Präsident Donald Trump von einer weiteren Eskalation im Konflikt mit dem Iran zunächst ab. Er würde einen solchen Konflikt "sicherlich vermeiden wollen", sagte Trump im Weißen Haus. Er bekundete allerdings zugleich seine Bereitschaft, Saudi-Arabien nach diesen Attacken zu "helfen".

"Das war ein sehr großer Angriff", führte Trump weiter aus. "Er könnte von unserem Land sehr leicht mit einem viel, viel größeren Angriff erwidert werden." Die Vereinigten Staaten, so der US-Präsident, seien mehr als jedes andere Land auf einen Konflikt vorbereitet.

An den Finanz- und Rohstoffmärkten sorgten die Entwicklungen in Nahost am Montag für Nervosität. Die Ölpreise stiegen so sprunghaft an wie seit dem Golfkrieg Anfang der 1990er Jahre nicht mehr, zu Handelsbeginn waren es bis zu 20 Prozent. Viele Investoren brachten ihr Geld in Sicherheit. Gefragt waren Anleihen und Gold, während Aktien auf der Verkaufsliste standen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer auf 27.076 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 8.153 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 2.997 Punkte ein. Dax und EuroStoxx50 gingen jeweils etwa 0,7 Prozent tiefer auf 12.380 beziehungsweise 3.518 Punkten aus dem Handel.

Fünf Prozent der weltweiten Rohöl-Produktion weggebrochen

Am Samstagmorgen hatten mehrere Explosionen Anlagen von Saudi Aramco erschüttert. Nach Angaben des staatlichen Ölkonzerns ist der Komplex in Abkaik die größte Raffinerie des Landes und die größte Rohölstabilisierungsanlage der Welt. Angaben zufolge führten die Angriffe zu einem Ausfall von fünf Prozent der weltweiten Rohöl-Produktion. In Saudi-Arabien sei die Produktion um 5,7 Millionen Barrel auf etwa die Hälfte des üblichen Tages-Volumens zurückgegangen, hatte die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA berichtet.

Zu den Angriffen in Saudi-Arabien hatten sich die jemenitischen Huthi-Rebellen bekannt, die mit dem Iran verbündet sind; sie kündigten weitere Attacken an. Trump drohte den Urhebern mit einem Vergeltungsschlag. Er machte wie schon US-Außenminister Mike Pompeo Iran direkt für den Angriff verantwortlich. "Es sieht danach aus", sagte er am Montag. Teheran bestreitet jegliche Beteiligung.

Nach Aussage des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, das in Jemen gegen die Huthis kämpft, stammten die eingesetzten Drohnen aus dem Iran. Zudem seien die Waffen nicht im Jemen gestartet worden, erklärte der Sprecher der Kriegskoalition, Oberst Turki al-Maliki. Die US-Regierung ging laut der "New York Times" davon aus, dass die Attacken aus dem Iran oder Irak verübt wurden. Auf Satellitenaufnahmen seien mindestens 17 Einschläge zu erkennen, verursacht durch Angriffe aus nördlicher oder nordwestlicher Richtung. Der Jemen liegt südlich von Saudi-Arabien.

Dieses von der US-Regierung und DigitalGlobe zur Verfügung gestellte Foto zeigt zeigt Schäden an der Infrastruktur von Ölraffinerie des saudischen Ölriesens Saudi Aramco nach dem Drohnenangriff. (Quelle: dpa)

US-Verteidigungsminister Mark Esper betonte am Nachmittag (Ortszeit) die Entschlossenheit seiner Regierung, die internationale Ordnung zu "verteidigen". Esper schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, Beratungen von Regierung und Militär der USA mit internationalen Partnern über eine Antwort auf diese "beispiellosen" Attacken seien im Gange. Der Pentagonchef beschuldigte Teheran, damit "die internationale, auf Regeln basierende Ordnung" zu untergraben.

Der Iran steht im Jemen auf der Seite der Huthis, die gegen die gewählte Regierung kämpfen. Diese wird von Saudi-Arabien unterstützt, einem engen Verbündeten der USA. Seit 2015 fliegt eine Allianz unter Führung von Saudi-Arabien Luftangriffe auf die Rebellen.

Deutschland tastet Reserven noch nicht an

Vor dem Hintergrund der extrem angespannten Lage genehmigte US-Präsident Trump am Wochenende die Freigabe von nationalen Ölreserven im Falle von Engpässen. Er schrieb am Sonntagabend auf Twitter, ausgehend von dem Angriff, "der sich auf die Ölpreise auswirken könnte", habe er – falls erforderlich – die Freigabe genehmigt. Die Menge habe er noch nicht festgelegt, aber sie werde ausreichend sein, "um die Märkte gut zu versorgen". Die Internationale Energieagentur (IEA) in Paris sieht zunächst keine Versorgungsprobleme.





Auch das Bundeswirtschaftsministerium reagierte zurückhaltend. "Bei uns ist es so, dass eine Freigabe einer strategischen Erdölreserve zur Behebung von weltweiten Versorgungsstörungen gemeinschaftlich mit den IEA-Mitgliedstaaten erfolgen müsste", sagte eine Sprecherin zu möglichen Abstimmungen mit der IEA. "Und hierzu gibt es aktuell keine Überlegungen." Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei aktuell nicht berührt.

Heizölpreis zieht deutlich an

Erste Auswirkungen der dramatischen Entwicklung in Nahost bekamen Verbraucher in Deutschland dennoch bereits zu spüren. Der Preis für Heizöl sprang am Montag regional unterschiedlich um drei bis fünf Cent je Liter nach oben, teilte der Messgeräte-Hersteller Tecson mit. Der bundesweite Durchschnittspreis für 100 Liter Heizöl (bei Abnahme von 3.000 Litern, inkl. MwSt) erhöhte sich demnach um rund vier Euro von 66,60 auf 70,50 Euro. Das bedeutete jedoch kein neues Jahreshoch.

An den Tankstellen waren die Auswirkungen der Marktausschläge noch nicht eindeutig erkennbar. Zwar stiegen bis mittags die bundesweiten Durchschnittspreise für Diesel und Superbenzin E10 um ein bis zwei Cent im Vergleich zum Vortag. Da die Tankstellenpreise täglich mehrmals verändert werden und im Tagesverlauf oft sinken, ist das aber noch keine belastbare Tendenz.

Nach Einschätzungen der Mineralölwirtschaft sollten die Auswirkungen auf Autofahrer hierzulande aber überschaubar bleiben. Aus Saudi-Arabien komme nur wenig Öl nach Deutschland, hieß es beim Branchenverband MWV. Der globale Ölpreis könnte zwar kurzfristig steigen. Ob sich das spürbar und dauerhaft auf deutsche Tankkunden auswirke, sei aber offen.

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,66 US-Dollar. Das waren 6,44 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 5,59 Dollar auf 60,44 Dollar.





Wie stark die Erdölpreise auf den Drohnenangriff reagieren werden, hängt nach Einschätzung der Experten von Goldman Sachs vor allem von der Dauer des Ausfalls ab. Der Produktionsausfall von etwa der Hälfte der saudischen Tagesproduktion sei jedenfalls "eine historisch große Störung", heißt es in einer Studie der US-Bank.