Kreml-Kritiker

Russische Justiz eröffnet Betrugsverfahren gegen Nawalny

29.12.2020, 20:14 Uhr | AFP, dpa, sje, t-online

Im August wurde Alexej Nawalny Opfer eines Giftanschlags. Nun wird in Russland wegen angeblichen Betrugs gegen ihn ermittelt.

Die Justiz in Russland hat ein Verfahren wegen "groß angelegten Betruges" gegen den Oppositionellen und Kreml-Kritiker Alexej Nawalny eröffnet. Wie die russischen Behörden am Dienstag mitteilten, wird dem Widersacher von Staatschef Wladimir Putin vorgeworfen, 356 Millionen Rubel (rund 3,9 Millionen Euro) an Spenden von gemeinnützigen Organisationen für persönliche Zwecke abgezweigt zu haben – etwa für den Kauf von Eigentum und die Finanzierung von Urlaub.



Nawalny schrieb dazu: "Putin scheint hysterisch zu sein." Sein Fonds könne nur mithilfe von Spenden arbeiten, sagte er.

Nawalny wurde im August in Sibirien Opfer eines Giftanschlags, den er nur knapp überlebte. Er wurde in der Berliner Charité behandelt und befindet sich seitdem in Deutschland. Die russischen Behörden hatten ihm das Ultimatum gestellt, bis Dienstagmorgen persönlich in Moskau zu erscheinen. Es ging dabei um Bewährungsstrafe aus dem Jahr 2014. Er kam der Aufforderung nicht nach.