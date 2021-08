LIVEMachtübernahme der Taliban

Merkel: Müssen unsere Ziele künftig kleiner setzen

16.08.2021, 16:21 Uhr | dpa, rtr, AFP

Die Bundesregierung steht massiv in der Kritik: Vorhersehbar sei die Lage in Afghanistan gewesen, zu spät komme die Evakuierung, so Kritiker. Zur aktuellen Lage gibt die Kanzlerin am Abend eine Pressekonferenz.

Bundeskanzlerin Angela Merkel geht davon aus, dass im Rahmen des Evakuierungseinsatzes der Luftwaffe rund 10.000 Menschen aus Afghanistan geholt werden müssen. Zudem sprach sie im CDU-Bundesvorstand am Montag nach Teilnehmerangaben von "bitteren Stunden" in Afghanistan durch die Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban.

Um 18.45 Uhr will sich die Kanzlerin in einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage in Afghanistan äußern. Verfolgen Sie diese oben im Livestream.

Die Bundesregierung sieht sich massiver Kritik ausgesetzt, weil die Evakuierung erst jetzt anläuft. In Afghanistan hatten am Wochenende die radikalislamischen Taliban nach einem raschen Vormarsch durchs Land auch in der Hauptstadt Kabul die Macht übernommen.