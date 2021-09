Taliban an der Spitze

Deutschland und USA kritisieren neue afghanische Regierung

08.09.2021, 17:40 Uhr | dpa, rtr, t-online

Antony Blinken und Heiko Maas: Die Außenminister haben sich in Ramstein getroffen und über die Lage in Afghanistan beraten. (Quelle: Michael Probst/AP/dpa)

Die neue Regierung der Taliban stößt auf Kritik. Bundesaußenminister Maas und US-Außenminister Blinken sehen bei ihrem Treffen auf dem Luftwaffenstützpunkt in Ramstein keinen Grund zum Optimismus.

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan beraten Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein US-Kollege Antony Blinken über die Lage in dem Krisenland. Bei einem Treffen mit Maas auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz unterstrich Blinken am Mittwoch die "bemerkenswerte Partnerschaft" mit Deutschland. Maas sagte: "Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu treffen. Das setzt die gute und enge Kooperation, die wir in den letzten Wochen hatten mit Blick auf Afghanistan, fort."

Maas und Blinken wollten unter anderem darüber sprechen, wie die Evakuierungen von ausländischen Staatsbürgern und afghanischen Verbündeten weitergeführt werden könnten. Zudem wollten die beiden Minister in einer Videokonferenz mit Amtskollegen aus mehr als 20 Staaten über die generelle Lage in Afghanistan beraten.

Trittin fordert Kurswechsel in der Sicherheitspolitik

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin forderte anlässlich des Besuchs einen Kurswechsel in der europäischen Sicherheitspolitik. "Präsident Joe Biden setzt um, was bereits unter seinen Vorgängern begann: Die USA werden sich nicht mehr an nie endenden Kriegen beteiligen", sagte Trittin t-online. Der Export eines demokratischen Systems gehöre nicht mehr zu den außenpolitischen Prioritäten der USA. "Militärische Interventionen werden nur noch für harte nationale Interessen eingesetzt. Das ist ein Weckruf für Deutschland und Europa. Wir müssen uns realpolitisch ehrlich machen", so der Grünen-Politiker.

Das Desaster der Nato in Afghanistan markiere das Ende der Ära humanitärer Interventionen, die in den 90er Jahren auf dem Balkan begonnen habe, sagte Trittin mit Blick auf die Nato. "Sie scheiterte mit der Idee, Aufstandsbekämpfung und Staatenbildung parallel zu betreiben. Egal, wie Europa dies sieht, es ist ohne die USA zu solchen Interventionen nicht fähig", so der Bundestagsabgeordnete. Hinzu komme, dass die USA ihre Präsenz im Mittleren Osten reduzieren werden. Europa werde sich an seiner Südgrenze selbst um seine Sicherheit kümmern müssen. "Dafür muss Europa außen- und sicherheitspolitisch handlungsfähiger werden – die NATO wird es nicht richten", sagte Trittin t-online.



EU ist bereit, weiter humanitäre Hilfe zu leisten

Die Europäische Union (EU) will ihre Nothilfe für Afghanistan fortsetzen – die neue Taliban-Regierung aber genau im Auge behalten. "Die Europäische Union ist bereit, weiter humanitäre Hilfe zu leisten", sagte der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic. Längerfristig hingen Gelder aber davon ab, ob die neuen Machthaber in Kabul Grundfreiheiten aufrechterhielten. "Wir schauen uns sehr, sehr genau an, wie sich die neue Regierung verhält, bevor wir uns engagieren." Die Vereinten Nationen und die Bundesregierung haben vor dem Zusammenbruch der Grundversorgung und somit einer humanitären Krise in Afghanistan gewarnt.

Die letzten US-Truppen hatten Kabul Ende August verlassen – zwei Wochen nach der Machtübernahme der Taliban. Damit endete der internationale Einsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren. Auch die militärische Evakuierungsmission wurde mit dem Abzug der letzten US-Soldaten abgeschlossen, obwohl weiterhin Tausende Afghanen, die mit dem Westen zusammengearbeitet haben, vor den Taliban fliehen wollen. Auch Ausländer, die eigentlich ausreisen wollen, sind weiterhin in Afghanistan. Nach Blinkens Angaben vom Dienstag sind immer noch rund 100 amerikanische Staatsbürger in dem Land.

Kritik an neuer Taliban-Regierung

Zur neuen Taliban-Regierung äußerten sich westliche Staaten zurückhaltend. "Die Verkündung einer Übergangsregierung ohne Beteiligung anderer Gruppen und die gestrige Gewalt gegen Demonstrantinnen und Journalisten in Kabul sind nicht die Signale, die (...) optimistisch stimmen", sagte Bundesaußenminister Maas vor dem Treffen mit US-Außenminister Blinken.

Die USA zeigten sich besorgt über einzelne Mitglieder der Übergangsregierung der Taliban sowie deren Werdegang und Vorgeschichte. "Die Welt schaut genau hin", erklärte das Außenministerium in Washington und verwies darauf, dass es keine Frauen im Kabinett gebe. Auch Großbritannien hätte sich mehr Diversität in der Regierung gewünscht, wie ein britischer Regierungssprecher in London mitteilte. "Wir werden die Taliban weiterhin an ihren Taten messen." Auch Russland und Indien erklärten Regierungskreisen zufolge in gemeinsamen Beratungen, die Taliban müssten sich an ihre Zusagen halten. Die in Afghanistan operierenden ausländischen Gruppen seien eine Gefahr für die gesamte Region.

China: Notwendiger Schritt zum Wiederaufbau

China betrachte die Einsetzung einer neuen Regierung als notwendigen Schritt zum Wiederaufbau Afghanistans, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. "Wir hoffen, dass die neuen afghanischen Behörden den Menschen aller Ethnien und Fraktionen umfassend zuhören werden, um den Wünschen der eigenen Bevölkerung und den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft gerecht zu werden." China respektiere die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität Afghanistans.



In Tokio erklärte die Regierung, Japan werde das Vorgehen der Taliban beobachten. Man stehe im "praktischen Dialog" mit den Taliban und tue das Möglichste, um die Sicherheit der japanischen Staatsangehörigen und der Ortskräfte zu gewährleisten, sagte ein Regierungsvertreter.

Die Taliban hatten rund drei Wochen nach der Einnahme Kabuls am Dienstag eine Übergangsregierung ernannt. Mullah Hassan Achund wurde zum amtierenden Regierungschef bestimmt. Er war enger Weggefährte von Mullah Omar, einem der Gründer der Taliban und Staatsoberhaupt während der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001. Der Posten des Innenministers wurde an Siradschuddin Hakkani vergeben. Er soll an Selbstmordanschlägen beteiligt gewesen sein und über enge Kontakte zum Extremisten-Netzwerk Al-Kaida verfügen.