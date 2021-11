Krise in Belarus – Polnischer Regierungschef kritisiert Merkel

Dass Kanzlerin Merkel mit dem belarussischen Machthaber telefoniert hat, stößt vielerorts auf Unverständnis. Auch der polnische Ministerpräsident hat nun Kritik an den Gesprächen geäußert.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Gespräche mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko kritisiert. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur begrüßte er zwar, dass sich die Europäische Union an der Suche nach einer diplomatischen Lösung der Flüchtlingskrise an der Grenze zwischen Belarus und Polen beteiligt.