Die griechische Regierung will sich bei den Vereinten Nationen (UN) dar├╝ber beschweren, dass die T├╝rkei die Souver├Ąnit├Ątsrechte etlicher griechischer Inseln in der ├Âstlichen ├äg├Ąis infrage stellt. Ein entsprechendes Schreiben sollte am Donnerstagabend UN-Generalsekret├Ąr Ant├│nio Guterres ├╝berreicht werden, berichtete der Staatsrundfunk (ERT) unter Berufung auf das Athener Au├čenministerium. Zu den betroffenen Eilanden geh├Âren beliebte Urlaubsinseln wie Samos und Rhodos .

Diverse Streitpunkte zwischen Griechenland und T├╝rkei

Hintergrund ist die derzeit enge Zusammenarbeit der Griechen mit den USA, die in Griechenland etliche Milit├Ąrbasen unterhalten. Mitsotakis hatte die USA zuletzt in einer Rede vor dem US-Kongress gewarnt, keine Kampfjets an die T├╝rkei zu verkaufen, was Ankara sehr ├╝bel nahm. Auch ├╝ber Erdgasvorkommen im Meer streiten Ankara und Athen.