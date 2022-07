Japan: Ex-Regierungschef Shinzo Abe bei Angriff lebensgefährlich verletzt

Die japanische Regierung best├Ątigte den Angriff am Freitagmorgen. "Auf den fr├╝heren Regierungschef Abe wurde gegen 11.30 Uhr in Nara geschossen", sagte Regierungssprecher Hirokazu Matsuno vor Journalisten. "Ein Mann, der mutma├čliche Sch├╝tze, wurde festgenommen. Der Zustand des fr├╝heren Regierungschefs Abe ist derzeit unbekannt."

Ministerpr├Ąsident Kishida bricht Wahlkampf ab

Der japanische Ministerpr├Ąsident Fumio Kishida brach nach dem Mordanschlag auf Abe seinen Wahlkampf ab. Kishida habe sich am Freitag von der n├Ârdlichen Pr├Ąfektur Yamagata sofort auf den Weg zur├╝ck zu seinem Regierungssitz in Tokio gemacht, berichteten japanische Medien. Seine Regierung richtete einen Krisenstab ein. Auch von Seiten der Opposition gab es besorgte Stimmen ├╝ber den Zustand des Rechtskonservativen.

Auch der US-Botschafter in Japan reagierte geschockt. "Abe-san" sei ein "herausragender F├╝hrer Japans und unersch├╝tterlicher Verb├╝ndeter der Vereinigten Staaten" gewesen, so Botschafter Rahm Emanuel in einer Stellungnahme. "Die US-Regierung und das amerikanische Volk beten f├╝r das Wohlergehen von Abe-san, seiner Familie und der Menschen in Japan."