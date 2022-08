Durchsuchung in Florida: Die Luft wird dünn für Donald Trump

Es ist ein einmaliger Vorgang in der US-Geschichte. FBI-Agenten haben das Haus eines Ex-Präsidenten durchsucht. Donald Trump hielt sich während der Durchsuchung zwar nicht im Haus auf – reagierte aber prompt in seinem sozialen Netzwerk "Truth Social".

Was ist über die Durchsuchung bekannt?

Noch ist vieles unklar. FBI-Agenten durchsuchten am Montagabend (Ortszeit) das Privathaus von Donald Trump in Florida, öffneten dabei auch einen Safe. Wie die "New York Times" erfuhr, steht das im Zusammenhang mit mehreren Kisten, die Trump nach Ende seiner Amtszeit in sein Haus in Mar-a-Lago gebracht haben soll. Darin: Regierungsdokumente, darunter auch Verschlusssachen, Erinnerungsstücke, Geschenke und Briefe. Medienberichten zufolge war darunter etwa ein Brief vom nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un.