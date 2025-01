"Der Standard" aus Österreich sieht "die gravierendsten Auswirkungen" von Trump auf den Politikdiskurs in Europa. So fördere der neue US-Präsident antidemokratische Bewegungen und Parteien. Einladungen zur Vereidigung seien gezielt an populistische Parteienvertreter in Europa gegangen: "Die wiederum schmachten Trump geradezu als brillantes Vorbild an." Die Unverfrorenheit, die Trump und seine Ideologen an den Tag legen, inspiriere Populisten und Nationalisten in ganz Europa. "Und sie verschiebt die Maßstäbe dessen, was die Zivilbevölkerung aufregt."