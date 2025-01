News folgen Artikel teilen

In der Gedenkstätte Auschwitz richtet sich der Bundespräsident an Elon Musk. Der neue Mann im Pentagon nennt seine Prioritäten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump will Diversitätsprogramme beim US-Militär abschaffen

17 Uhr: US-Präsident Donald Trump will die Diversitätsprogramme beim Militär abschaffen. Dazu werde der Republikaner in Kürze ein entsprechendes Dekret unterzeichnen, sagt der neue Verteidigungsminister Pete Hegseth. Hegseth hatte vor seinem Amtsantritt angekündigt, seine Behörde grundlegend zu verändern.

Er hatte auch die Einstellung der Diversitätsprogramme DEI ("diversity, equity, inclusion") beim Militär zur obersten Priorität erklärt. Zudem sollen Tausende Soldaten wieder eingesetzt werden, die wegen der Verweigerung von Covid-Impfungen während der Pandemie entlassen wurden, ergänzt Hegseth.

Hegseth gehörte zu den umstrittensten Kandidaten, die Trump für sein Kabinett auswählte. Der ehemalige Fox-News-Moderator hat kaum politische Erfahrung. Bei seiner Bestätigung im US-Senat gab es auch Vorbehalte in den eigenen Reihen. Für die nötige Mehrheit im Senat brauchte es am Ende die Stimme von Vizepräsident J.D. Vance, der das Patt auflöste.

Steinmeier an Musk: Verantwortung kennt keinen Schlussstrich

16.51 Uhr: 80 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die bleibende Verantwortung Deutschlands für den Holocaust betont und sich gegen jede Relativierung gewandt. Was in Auschwitz-Birkenau und anderen deutschen Konzentrationslagern unter der Nazi-Herrschaft passiert sei, "das ist Teil unserer Geschichte und damit auch Teil unserer Identität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen", sagte er bei einem Rundgang durch das ehemalige Lager, in dem zwischen 1940 und 1945 mehr als eine Million Menschen ermordet wurden – vor allem Juden.

Damit reagierte er auch auf eine Äußerung des US-Milliardärs Elon Musk, der am Wochenende in einer Video-Botschaft für eine AfD-Wahlkampfveranstaltung bemängelt hatte, dass Deutschland "zu viel Fokus auf vergangene Schuld" lege. Auf eine Nachfrage eines Journalisten dazu sagte Steinmeier in Auschwitz: "Ich glaube nicht, dass Herr Musk auf meine Ratschläge wartet. Aber meine Überzeugung bleibt: Verantwortung kennt keinen Schlussstrich." Wer immer glaube, man könne jetzt einen Strich darunter machen, dem empfehle er, "jetzt hierherzukommen und das Gespräch mit Überlebenden zu suchen".

Steinmeier nahm zusammen mit Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger an der Zeremonie zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz teil. So prominent war das Land Täter noch nie bei einer solchen Gedenkfeier vertreten. "Auschwitz steht für die Monstrosität eines beispiellosen Menschheitsverbrechens", sagte Steinmeier.

Brasilien kritisiert USA nach Abschiebeflug mit gefesselten Migranten

10.20 Uhr: Die brasilianische Regierung kritisiert die USA scharf, nachdem Dutzende abgeschobene Brasilianer in Handschellen in ihrem Heimatland angekommen sind. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP spricht das Außenministerium von einer "entwürdigenden Behandlung" und kündigt eine offizielle Beschwerde in Washington an.

Bei der Landung in der Stadt Manaus forderten brasilianische Behörden die US-Vertreter auf, die Fesseln der Passagiere umgehend zu entfernen, teilt das Justizministerium mit. Justizminister Ricardo Lewandowski informierte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva über den Fall und betonte die "eklatante Missachtung der Grundrechte brasilianischer Staatsbürger". An Bord des Fluges befanden sich insgesamt 88 Brasilianer, darunter auch Kinder mit Autismus.