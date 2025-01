US-Senat bestätigt Hedgefonds-Manager Bessent als Finanzminister

00.30 Uhr: Der Senat in Washington hat den Hedgefonds-Manager Scott Bessent als neuen US-Finanzminister bestätigt. Die Kongresskammer stimmte am Montag mit klarer Mehrheit für den von Präsident Donald Trump nominierten 62-Jährigen. 68 Senatorinnen und Senatoren votierten für Bessent, 29 gegen ihn. Der Wall-Street-Veteran Bessent gehört zu den weniger kontroversen Mitgliedern des von Trump nominierten Regierungsteams.

In seiner Anhörung im Senat hatte sich Bessent aber klar hinter den Kurs des neuen Präsidenten in der Finanz- und Wirtschaftspolitik gestellt. Wie Trump stellte Bessent ein "Goldenes Zeitalter" für die US-Wirtschaft in Aussicht, das durch Steuersenkungen, die Reduzierung der Staatsausgaben und Zölle zum Schutz der heimischen Industrie erreicht werden soll. Dabei bestritt Bessent vor den Senatoren, dass die von Trump geplanten Importabgaben auf ausländische Waren zu höheren Verbraucherpreisen in den USA führen würden. In seiner Anhörung sagte Bessent auch, dass er härtere Sanktionen gegen den russischen Ölsektor befürworte, um auf diese Weise ein Ende des Ukraine-Krieges zu erreichen.