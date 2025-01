Fluchtauto geht in Flammen auf

Russland und USA vor Gesprächen Putin: Mit Trump als Präsident hätte es womöglich keinen Krieg gegeben

Von t-online , jha Aktualisiert am 25.01.2025 - 13:40 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Wladimir Putin und Donald Trump: Die beiden Staatschefs nähern sich diplomatisch an. (Archivbild) (Quelle: Susan Walsh/AP/dpa/dpa-bilder)

Der russische Präsident schmiert Donald Trump vor einem gemeinsamen Treffen Honig ums Maul. Das besorgt die Ukraine sehr.

Nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat Russlands Präsident Wladimir Putin seine Bereitschaft zu Gesprächen mit der neuen Regierung in Washington erklärt. "Wir haben immer gesagt, und ich möchte dies noch einmal betonen, dass wir zu diesen Verhandlungen" über die Ukraine "bereit sind", sagte Putin am Freitag einem Reporter des russischen Staatsfernsehens. Die Regierung in Kiew warnte davor, von Verhandlungen ausgeschlossen zu werden.

Putin sagte zudem, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine möglicherweise hätte verhindert werden können, wenn Trump damals US-Präsident gewesen wäre. "Ich kann ihm nur zustimmen, dass es die Krise in der Ukraine 2022 vielleicht nicht gegeben hätte, wenn er Präsident gewesen wäre – wenn ihm sein Sieg 2020 nicht gestohlen worden wäre", sagte der Kreml-Chef. Er wiederholte damit die unbelegte Behauptung Trumps, er habe die US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 gegen Joe Biden gewonnen.

Den neuen US-Präsidenten bezeichnete Putin außerdem als "klug" und "pragmatisch". Trump sei "nicht nur ein kluger Mensch, sondern auch ein pragmatischer Mensch", sagte Putin.

John Bolton, der ehemalige nationale Sicherheitsberater während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump und jetzt ein lautstarker Trump-Kritiker, warnte während eines CNN-Auftritts am Freitag, dass der russische Präsident den amerikanischen Regierungschef beeinflussen will. "Er weiß, wie er mit Trump spielen kann, und ich denke, das ist ein sehr gefährliches Terrain für die Ukraine", so Bolten.

Verhandlungen über Abrüstung

Sowohl Putin als auch Trump hatten in der Vergangenheit bereits ihre Bereitschaft zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg deutlich gemacht. Angaben zu einem konkreten Treffen machten jedoch weder Washington noch Moskau.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow rief Trump am Freitag zur Wiederaufnahme von Gesprächen über die atomare Abrüstung auf. "Wir sind daran interessiert, diesen Verhandlungsprozess so schnell wie möglich zu beginnen", sagte er. Jetzt seien "die Amerikaner am Zug".

Russland hatte im Februar 2023 seine Teilnahme am sogenannten New-Start-Vertrag ausgesetzt, dem letzten noch gültigen nuklearen Abrüstungsabkommen zwischen Moskau und Washington. Der Vertrag beschränkt die Staaten auf jeweils maximal 1550 einsatzbereite Sprengköpfe. Beide Seiten haben erklärt, dass sie die im Vertrag festgelegten Grenzen bis 2026 einhalten werden. Gespräche über einen Nachfolgevertrag liegen allerdings seit Monaten auf Eis.

Im Jahr 2019 hatten Russland und die USA sich bereits aus dem 1987 geschlossenen INF-Vertrag zurückgezogen, der den Einsatz von atomaren und nicht-atomaren Mittelstreckenraketen begrenzte.

Trump droht Putin

Trump hatte am Dienstag, einen Tag nach seiner Vereidigung, ebenfalls erklärt, er sei bereit für ein Treffen mit Putin. Einen Tag später drohte er Moskau mit verschärften Sanktionen und Zöllen, sollte es nicht bald zu einem Ende des nun fast drei Jahre andauernden Krieges in der Ukraine kommen.

Am Donnerstag forderte der US-Präsident niedrigere Ölpreise, um den Krieg zu beenden. Kreml-Chef Putin sagte daraufhin am Freitag, er glaube nicht, dass Trump den Ölpreis nach unten treiben würde. Zu hohe oder zu niedrige Ölpreise seien schlecht sowohl für die russische als auch für die US-Wirtschaft. Er könne sich nicht vorstellen, dass Trump der Wirtschaft seines eigenen Landes schaden würde.

Trump hatte angekündigt, den Ukraine-Krieg unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus beenden zu wollen. In der Ukraine war befürchtet worden, dass das Land unter Zurückhaltung von US-Hilfen zu Zugeständnissen an Russland gezwungen werden könnte.

Kiew will nicht ausgeschlossen werden