85 Prozent der Grönländer wollen nicht teil der USA werden

Der grönländische Premierminister Mute Egede, der sich für die Unabhängigkeit einsetzt, hat wiederholt betont, dass die Insel nicht zum Verkauf stehe und dass es an der Bevölkerung liege, über ihre Zukunft zu entscheiden. Die Ergebnisse der Meinungsumfrage zeigen, dass derzeit gerade einmal etwa sechs Prozent einen Anschluss an die USA befürworten würden.

Trump will US-Astronauten von ISS holen lassen

Trumps Plan für Gazastreifen stößt auf entschiedene Ablehnung

5.56 Uhr: Jordanien und Ägypten sind Verbündete der USA. Doch den Vorschlag des neuen Präsidenten Donald Trump, die Bewohner des Gazastreifens in Nachbarländer umzusiedeln, lehnen sie entschieden ab. Trumps Plan sei "eine Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität" der beiden Nachbarn Israels, sagt Oraib Rantawi, Leiter der Denkfabrik Al Kuds Center in Amman. Der jordanische Oppositionspolitiker Saleh al-Armuti spricht sogar von einer "Kriegserklärung".

Trump hatte am Samstag vorgeschlagen, den Gazastreifen von Palästinensern zu "räumen", da er nach 15 Monaten Krieg ohnehin einem "Abrissgebiet" gleiche. "Deshalb würde ich lieber mit einigen arabischen Ländern zusammenarbeiten und an einem anderen Ort Wohnungen bauen, wo sie vielleicht zur Abwechslung einmal in Frieden leben können", sagte der US-Präsident. Die Umsiedlung der Palästinenser in Israels Nachbarländer Ägypten und Jordanien könne "vorübergehend oder langfristig" sein.