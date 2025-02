Noch steht die Justiz im Weg

Zudem hat Trump die bisherigen Antikorruptionswächter von acht Ministerien gefeuert. Das nährt den Verdacht, dass es nicht um Effizienz geht, sondern um eine reaktionäre Staatszerstörung. Musk hat zudem offen angekündigt, "ganze Behörden zu eliminieren", vergleicht sie mit "Unkraut", das man "mit der Wurzel ausreißen" müsse – ganz wie es Yarvin gefordert hat.

Yarvin hatte offenbar auch geplant, wie diese Machtübernahme funktionieren soll. "Sie hätten tatsächlich ein Mandat, dies zu tun. Woher käme dieses Mandat? Es käme im Wesentlichen daher, dass man darauf losgeht und sagt: 'Hey, das ist es, was wir tun werden'", prognostizierte er in einem Podcast.

Und tatsächlich: Während des Wahlkampfs versprach Trump immer wieder, eine breite Palette antidemokratischer oder autoritärer Maßnahmen anzuordnen, und hielt sich letztlich an einige Versprechen. Trump hat angedeutet, dass er als Reaktion auf die amerikanische Einwanderungskrise möglicherweise den Ausnahmezustand ausrufen könnte.

Was Trump und Musk aktuell noch im Weg steht, ist die Justiz. Es gibt eine Flut an Klagen gegen Trumps bisherige Dekrete, auch die Entlassungen werden angefochten. Das ist in Yarvins Vision allerdings nicht vorgesehen: "Der CEO, den er auswählt, wird die Exekutive ohne jegliche Störung durch den Kongress oder die Gerichte leiten, wahrscheinlich auch Landes- oder Lokalregierungen übernehmen." Kein Wunder, dass Vance zuletzt auf X forderte: "Richter dürfen die legitime Macht der Exekutive nicht kontrollieren." Noch besteht allerdings die Unabhängigkeit der Gerichte – und das dürfte sich so schnell nicht ändern.

Nicht zur Amtseinführung eingeladen

Hat Yarvin also das Vorgehen von Musk und Trump vorhergesehen? Der Extremismusforscher Robert Evans erklärt in seinem Podcast "Behind the Bastards" über Yarvin: "Er hat viele Leute in der kommenden Regierung und viele andere einflussreiche Leute auf der rechten Seite beeinflusst. Aber vieles von dem, was er vertritt, sind die gleichen Windmühlen, gegen die die Republikaner schon seit einiger Zeit ankämpfen."

Er habe alte, reaktionäre Ideen neu interpretiert, "und zwar auf eine Art, die libertär gesinnte junge Leute in der Tech-Branche anspricht. Und schließlich hat er einige von ihnen dazu gebracht, viele rechtsextreme Ideen anzunehmen." Dazu zählt Michael Anton, in dessen Podcast Yarvin regelmäßig zu Gast war. Dieser erhielt bereits in der ersten Amtszeit Trumps einen Regierungsjob, nun wurde er in leitender Funktion unter Außenminister Marco Rubio eingesetzt.