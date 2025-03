Newsblog zur US-Politik US-Justizministerin nimmt Universitäten ins Visier

Von t-online , dpa , reuters , afp , aj , tos , das Aktualisiert am 28.03.2025 - 02:09 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Pam Bondi bei ihrer Anhörung als künftige Justizministerin im US-Senat: Erste umstrittene Maßnahmen. (Quelle: Elizabeth Frantz)

News folgen Artikel teilen

Viele Unis hatten Diversitätsprogramme, um historisch bedingten Benachteiligungen entgegenzusteuern. Doch das war vor der Amtszeit von Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Diversität: US-Justizministerin nimmt Unis ins Visier

Die US-Regierung will die Diversitätsprogramme von Universitäten bei der Zulassung von Studierenden stoppen. Justizministerin Pam Bondi ordnete eine Untersuchung bei kalifornischen Universitäten an, darunter Berkeley, Stanford und der University of California in Los Angeles.

Hier solle überprüft werden, ob bei der Zulassung von Studenten Hautfarbe, Geschlecht oder andere solche Kriterien eine Rolle spielten, teilte das Justizministerium mit. Es gehe um Verstöße gegen die "illegale DEI-Politik". "DEI" steht für "Diversity, Equity and Inclusion" (Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion)

Hochschulen sei es mittlerweile untersagt, bei der Auswahl von Studenten für die Zulassung solche Kriterien anzuwenden, teilte das Ministerium weiter mit. Studenten dürften nur nach Leistung beurteilt werden, und das Justizministerium fordere, die Einhaltung der Vorschriften. "Präsident Trump und ich setzen uns dafür ein, illegale Diskriminierung zu beenden", schrieb Bondi.

Richter: Alle Chats in der Signal-Gruppe müssen gespeichert werden

In der Affäre um einen geheimen Gruppenchat von Regierungsmitgliedern vor Angriffen im Jemen hat ein Richter in Washington verlangt, dass alle Nachrichten gespeichert werden müssen. Der Chat über die gängige App Signal war ursprünglich so eingestellt, dass die Nachrichten nach einer Woche automatisch gelöscht worden wären. Später stellte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Mike Waltz, das automatische Verschwinden auf vier Wochen ein, wie auf Screenshots der Unterhaltung zu sehen ist. Waltz hatte wohl versehentlich den Chefredakteur des "Atlantic"-Magazins, Jeffrey Goldberg, in die Gruppe eingeladen, und der hatte dann den Chatverlauf veröffentlicht. Das Verfahren hat die Organisation American Oversight angestrengt.

Rohstoffdeal: USA wollen Kontrolle über Ukraine

Beim letzten Versuch scheiterte der Rohstoffdeal am Streit zwischen Trump und Selenskyj. Jetzt liegt ein neuer Entwurf vor – der die Ausbeutung der Ukraine vorsieht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump und Kennedy streichen 10.000 Stellen in Ministerium

Die US-Regierung treibt den Kahlschlag im Staatsapparat weiter voran. Nun soll es im Gesundheitsministerium der USA eine "dramatische Restrukturierung" geben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Vance besucht in Grönland eine Basis im Nirgendwo

Der US-Vizepräsident wird am Freitag einen amerikanischen Militärstützpunkt in Grönland besuchen. Doch warum sind überhaupt US-Soldaten auf der größtenteils menschenleeren Insel stationiert? Mehr dazu lesen Sie hier.

EU droht US-Digitalbranche im Zollstreit

Aus dem Europäischen Parlament kommen nach der Autozollankündigung von US-Präsident Donald Trump Forderungen nach einer Drohung mit Maßnahmen gegen amerikanische Tech-Unternehmen wie Google, Amazon oder Netflix. "Zölle auf digitale Dienstleistungen, bei denen die USA ein großes Marktinteresse an der EU haben, sollten auf den Tisch kommen", sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange. "Wenn die USA unsere wirtschaftlichen Kerninteressen illegal angreifen, sollte die EU gezielte Gegenmaßnahmen erwägen – auch wenn diese die wirtschaftlichen Interessen der USA treffen."