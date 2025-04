Der sichere Finanzhafen ist in Gefahr

Was zu der abrupten Zollpause führte, gilt sowohl an der Wall Street als auch in Washington als offenes Geheimnis, auch wenn Trumps Sprecherin und seine Minister es öffentlich vehement abstreiten: Nach seinem vermeintlichen "Tag der Befreiung", an dem die Zölle verkündet wurden, stürzten die globalen Märkte ab. Ein Fiasko bahnte sich an, als dann noch überall auf der Welt amerikanische Staatsanleihen, die sogenannten US-Treasuries, abgestoßen wurden. Denn weil das Vertrauen in den US-Staat, den vermeintlich sichersten Finanzhafen der Welt, sank, verlangten die Investoren höhere Zinsen auf diese als Risikoaufschläge für die Bindung ihres Geldes. Die Renditen für langjährige US-Staatsanleihen schossen daher in die Höhe.