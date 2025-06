Aktualisiert am 18.06.2025 - 04:10 Uhr

Aktualisiert am 18.06.2025 - 04:10 Uhr Lesedauer: 4 Min.

US-Präsident Donald Trump: Er heizt die Spekulationen um eine US-Intervention im Iran-Krieg weiter an. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Greifen die USA doch noch in den Krieg zwischen Israel und dem Iran ein? US-Präsident Trump heizt die Spekulationen zu einer möglichen Intervention an.

US-Präsident Donald Trump hat Spekulationen zu einer möglichen militärischen Intervention der USA angeheizt. Trump, der wegen der Krise im Nahen Osten am Vortag vom G7-Gipfel abgereist war, forderte den Iran in seinem Onlinedienst Truth Social am Dienstag unter anderem zur "bedingungslosen Kapitulation" auf.