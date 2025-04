Aktualisiert am 06.04.2025 - 14:39 Uhr

Aktualisiert am 06.04.2025 - 14:39 Uhr

Donald Trump will Grönland übernehmen. Aber um jeden Preis? Das Weiße Haus lässt wohl bereits Schätzungen für einen Kaufpreis erstellen.

Eine Option ist dem Bericht zufolge, der grönländischen Regierung einen besseren "Deal" anzubieten, als es derzeit Dänemark tut. Der EU-Staat subventioniert Grönland aktuell mit etwa 550 Millionen Euro jährlich, was mehr als ein Drittel des grönländischen Haushalts ausmacht. Die "Washington Post" berichtet, dass die Trump-Regierung ihrem Konterpart auf der Insel im Nordatlantik einen "weitaus höheren" Betrag anbieten will – in welcher Größenordnung die Summe spielen könnte, ist jedoch nicht bekannt.