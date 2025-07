News folgen Artikel teilen

65 Tage ist Friedrich Merz mit seiner Regierung an der Macht. Jetzt muss er als Bundeskanzler erstmals seinen Haushalt verteidigen. Die Debatte im Liveticker.

Normalerweise kennt Friedrich Merz die Generaldebatte aus der anderen Perspektive: mit ihm als Oppositionsführer, der die Debatte eröffnet – und die Regierung mit bissiger Kritik unter Beschuss nimmt. Dieses Mal wird diese Rolle AfD-Chefin Alice Weidel zuteil. Für die Generaldebatte sind laut Tagesordnung vier Stunden anberaumt, im Anschluss muss sich der Bundeskanzler zum ersten Mal einer Regierungsbefragung stellen. Verfolgen Sie hier die Debatte live.

Generaldebatte im Bundestag im Liveticker

10.35 Uhr: Und ebendieser kommt nun ans Pult: CDU-Fraktionsvorsitzender Jens Spahn. Er sagt: "Frau Weidel: Das ist das, was sie am meisten fürchten: Eine Regierung, die liefert. Und weil sie liefert, werden sie immer schriller. Sie wissen sich nicht weiter zu helfen, weil wir mehr machen als andere Regierungen. Deswegen ihr Geraune", so Spahn in Richtung AfD-Chefin Alice Weidel.

10.34 Uhr: "Wer für Milliardenkosten steht, ist Jens Spahn: Vielleicht sollten Sie da mal so intensiv aufklären wie beim Bürgergeld", attackiert sie die aus ihrer Sicht mangelnde Aufklärungsbereitschaft der Regierung bei der Maskenaffäre.

10.33 Uhr: "Das Mindeste, was ich von Ihnen als Kanzler verlangen kann, ist Solidarität", nimmt jetzt auch Reichinnek Bezug auf die Diskriminierung von "queeren Menschen", wie es schon Katharina Dröge getan hat.

10.31 Uhr: "Ihre Sparpolitik ohne Rücksicht auf Verluste: alles wird gekürzt, gestrichen", sagt Reichinnek und wirft der Regierung vor, im sozialen Bereich, beim Thema Wohnen, beim Mindestlohn, entschieden zu viel zu sparen.

10.29 Uhr: "Ich kann schon gar nicht mehr wütend auf euch sein, liebe SPD. Ich habe nur noch Mitleid übrig, wie wenig Sozialdemokratie die Union euch noch übrig lässt", so Reichinnek.

10.26 Uhr: "Wie unfassbar scheinheilig Sie sind", sagt Reichinnek zur AfD. "Alles, was sie hier erzählen, ist pure Heuchelei: Es geht Ihnen nicht um die Menschen in diesem Land, es geht Ihnen nur um Ihren eigenen Reichtum. Wie geht es Ihnen in der Schweiz, Frau Weidel?", fragt sie höhnisch in Richtung der AfD-Chefin.

10.24 Uhr: Nun spricht Heidi Reichinnek von der Linken – und schießt direkt los. Die Pläne von Merz und seiner Regierung nennt sie "Haushalt der Hoffnungslosigkeit". Und sie fügt an: "Sie kehren den Menschen im Land den Rücken." Grund seien die massiven Gelder für die "Kriegsindustrie".

10.22 Uhr: "Wir müssen einsehen, dass Diplomatie keine Wirkung hat", sagt Miersch und verweist deshalb auf die Rüstungspläne der Regierung. Diese seien in "diesen Zeiten angemessen", um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu sichern.

10.19 Uhr: "Es geht nicht nur darum, dass wir das Geld haben, es geht darum, dass wir es umsetzen", erinnert Miersch an die Investitionspläne. Denn die Brücken bauen sich nicht von allein, die Schulen müssen renoviert werden – und bei alledem brauche man auch ausreichend Arbeitsplätze, um diese Vorhaben umsetzen zu können.

10.16 Uhr: "Ich bin sehr froh, dass nach vielen, vielen Jahren, wo wir uns stranguliert haben, dass wir nun endlich investieren können", so Miersch. Er verteidigt das massive Schuldenpaket und nennt die Investitionen in "Bildung, Infrastruktur und Forschung" notwendig, denn dies komme "allen zugute".

10.14 Uhr: Jetzt nimmt er die Grünen ins Visier. Er gibt der Partei die Schuld daran, dass die Bekämpfung der Klimakrise "in der Bevölkerung nicht mehr oberste Priorität" genieße.