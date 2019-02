Streit um die Mauer zu Mexiko

Donald Trump kündigt den Notstand offiziell an

15.02.2019, 16:56 Uhr | nhr, dpa, AFP

Der Streit um den US-Haushalt hat seinen Höhepunkt erreicht: Um das Geld für die Grenzmauer zu bekommen, hat US-Präsident Donald Trump den Notstand offiziell angekündigt.

US-Präsident Donald Trump hat wie erwartet den Notstand für die USA formell angekündigt. Damit will er den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko trotz Widerstands in den Reihen seiner Republikaner durchsetzen.



"Der Präsident hält sein Versprechen, die Mauer zu bauen, die Grenze zu schützen und unser großartiges Land abzusichern", sagte seine Sprecherin Sarah Sanders zuvor in Washington. Trump werde zugleich das von Republikanern und Demokraten mit großer Mehrheit in beiden Kongresskammern beschlossene Haushaltsgesetz unterzeichnen und so einen neuen Stillstand der Regierung, den "Shutdown", verhindern.

EIL: #Trump hat soeben verkündet, den nationalen Notstand an der Südgrenze einzusetzen.



Vor seiner Wählerbasis wahrt er so sein Gesicht, doch für das System der Checks and balances hat der Schritt möglicherweise heftige Folgen #Nationalemergency pic.twitter.com/3qmCkP7huN — Fabian Reinbold (@fabreinbold) February 15, 2019

Aus dem Bundesstaat New York heißt es unmittelbar nach der Verkündung durch Donald Trump, dass eine Klage gegen die Notstandserklärung geplant sei.

Das Geld aus dem Haushalt reicht nicht für Trumps Mauerpläne

Das Gesetz zum Haushalt sieht deutlich weniger Geld für den Bau eines Grenzwalls vor, als vom Präsidenten verlangt – nämlich 1,375 Milliarden Dollar (rund 1,22 Mrd. Euro). Trump hatte zuletzt 5,7 Milliarden Dollar für den Mauerbau gefordert, also mehr als das Vierfache. Deshalb will er mit dem höchst umstrittenen Mittel der Notstandserklärung Geld aus anderen Töpfen umwidmen.





Die Demokraten lehnen sein Prestigeprojekt strikt ab: Sie drohten am Donnerstagabend (Ortszeit) mit einer Klage gegen eine Notstandserklärung des Präsidenten, dem sie "schwerwiegenden Machtmissbrauch" vorwerfen. Doch auch seine eigene Partei stellt der Republikaner mit dem Vorhaben vor eine schwere Belastungsprobe – mit ungewissem Ausgang.