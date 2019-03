Mit Stimmen der Republikaner

US-Senat will Notstand beenden – Trump droht mit Veto

14.03.2019, 21:40 Uhr | js, t-online.de

Der US-Senat hat den Notstand für beendet erklärt, mit dem Donald Trump den Bau einer Mauer durchsetzen will. Auch Parteifreunde stellten sich gegen den Präsidenten. Der will sein Veto einlegen.

Der US-Senat hat für das Ende des Notstands gestimmt, den Präsident Donald Trump erklärt hatte, um eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Trump bekommt im Kongress nicht genug Geld, um seine Mauerpläne durchzusetzen – also rief er den Notstand aus, um freier über Mittel verfügen zu können.



Jetzt stellt sich der Senat dem entgegen. Und zwar auch mit Stimmen aus den Reihen der Republikaner, die eine Mehrheit im Senat haben.

Trump kann ein Veto einlegen



Mit 59 zu 41 Stimmen votierte der Senat am Donnerstag gegen Trumps Notstand. Auch zwölf Republikaner schlossen sich dem Antrag der oppositionellen Demokraten an. Es ist das erste Mal, dass der Kongress Trump bei einem so zentralen Anliegen widerspricht. Bisher haben die Republikaner fast alle Entscheidungen Trumps mitgetragen.

Damit ist der Notstand aber noch nicht zwingend beendet. Trump kündigte bereits an, sein Veto gegen die Entscheidung einlegen zu wollen. Dazu hat er das Recht. Um dieses Veto des Präsidenten zu brechen, müssten sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat mit Zweidrittelmehrheit dafür stimmen.

Zweite Entscheidung gegen Trump in zwei Tagen

Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten eine Mehrheit von 235 zu 197 Sitzen. Für eine Zweidrittelmehrheit von 290 Stimmen müssten also viele Republikaner mitstimmen. Im Senat müssten sich noch mehr Republikaner als jetzt gegen Trump stellen. Dass beides eintritt, gilt als sehr unwahrscheinlich.







Bereits am Vortag hatte der Senat dafür gestimmt, die US-Hilfe für Saudi-Arabien im Jemen-Krieg zu beenden. Sieben republikanische Senatoren votierten mit den Demokraten und beschafften so die nötige Mehrheit. Ein Votum des Abgeordnetenhauses steht noch aus. Auch in diesem Fall könnte Trump ein Veto einlegen.





Allerdings zeigt sich in beiden Entscheidungen, dass die Republikaner nicht länger in jedem Fall bereit sind, ohne Widerspruch mitzutragen, was der Präsident beschließt.