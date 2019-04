"Einer unserer größten Staatsmänner"

Langjähriger US-Senator Richard Lugar ist tot

29.04.2019, 04:25 Uhr | dpa, aj

Er galt als eine der einflussreichsten Stimmen bei außenpolitischen Themen in Washington. Nun ist der einflussreiche Außenpolitiker Richard Lugar im Alter von 87 Jahren gestorben.

Der langjährige US-Senator und Träger des Bundesverdienstkreuzes, Richard Lugar, ist tot. Lugar starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Falls Church im US-Bundesstaat Virginia an den Folgen einer seltenen Nervenkrankheit, wie das von ihm gegründete Lugar-Zentrum in Washington mitteilte.



Der versierte Außenpolitiker aus Indiana saß von 1977 bis 2013 für die Republikaner im US-Senat. Kurz nach seinem Ausscheiden wurde ihm im Mai 2013 das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Lugar erhielt die Würdigung für seinen "unermüdlichen Einsatz, die transatlantischen Beziehungen zu fördern und zu vertiefen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen", wie der damalige deutsche Botschafter in den USA, Peter Ammon, sagte. Die Bundesrepublik stehe dafür in seiner Schuld.

Lugar engagierte sich für den Abbau von Nuklearwaffen

Lugar galt in seiner 36 Jahre währenden Karriere im US-Kongress als Politiker mit engen Beziehungen zur Bundesrepublik und betonte immer wieder die Bedeutung der Beziehung beider Länder. Er setzte sich unter anderem für die nukleare Abrüstung, die Nato-Erweiterung und eine Handelspartnerschaft zwischen den USA und Europa ein.

Präsident Barack Obama verlieh Lugar 2013 für dessen "Anstand" und "Engagement für überparteiliche Problemlösung" die Freiheitsmedaille, die höchste zivile Ehrung der USA.

Lugar drängte auf ein Ende der Apartheid in Südafrika und setzte sich für eine Absetzung des philippinischen Diktators Ferdinand Marcos ein – beides in Opposition zum damaligen republikanischen Präsidenten Ronald Reagan.

Der Außenpolitiker bewarb sich die Kandidatur seiner Partei für die Präsidentschaftswahl 1996. Der intellektuelle Rhodes-Stipendiat musste sich aber mangelndes Charisma eingestehen und zog seine Bewerbung später zurück.

US-Vizepräsident Mike Pence würdigte den Verstorbenen als "einen unserer größten Staatsmänner". Pence teilte mit: "Richard Lugar war ein Anführer nicht nur im Senat, sondern auch auf der Weltbühne."

Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, schrieb auf Twitter, Lugar habe die Überparteilichkeit verkörpert, an der es heute in Amerika so sehr mangele.

Dick Lugar personified the thoughtful bipartisanship so much missing in America today.



Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton sowie Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton verwiesen in einem Statement auf Lugars unermüdliches Engagement für die nukleare Abrüstung.

Das Lugar-Zentrum teilte mit, der Ex-Senator sei während seines kurzen Krankenhausaufenthaltes im Kreise seiner Angehörigen gewesen. Er hinterlasse seine Ehefrau und vier Söhne.