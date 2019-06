Beim Treffen mit Polens Duda

Trump lässt Kampfflugzeug über das Weiße Haus fliegen

12.06.2019, 22:29 Uhr | dpa, pdi

Andrzej Duda und Donald Trump: Der US-Präsident will rund 2.000 Truppen aus Deutschland oder anderen europäischen Standorten nach Polen verlegen. (Quelle: t-online.de)

Donald Trump: US-Präsident will 2.000 Soldaten nach Polen verlegen

Polen kauft F-35-Kampfflugzeuge aus den USA. Auch deswegen ist Präsident Duda ein gern gesehener Gast in Washington. Für ihn lässt US-Präsident Trump plötzlich einen Kampfjet über das Weiße Haus fliegen.

Zu Ehren des polnischen Präsidenten Andrzej Duda hat US-Präsident Donald Trump am Mittwoch ein Kampfflugzeug vom Typ F-35 über das Weiße Haus in Washington fliegen lassen. Trump sagte zuvor bei einem Treffen mit Duda im Oval Office des Weißen Hauses, Polen habe "32 oder 35" dieser Kampfjets bestellt.



Die Bildcollage zeigt, wie ein F-35-Kampfjet beim Empfang des polnischen Präsidenten Duda über das Weiße Haus flog. (Quelle: Reuters)



Das zeige, dass die Polen guten Geschmack hätten. Trump nannte den F-35-Jet den besten Kampfjet der Welt. Die Amerikaner preisen ihren Jet international intensiv an.

Donald und Melania Trump, Andrzej Duda und seine Frau Agata Kornhauser-Duda schauen in den Himmel, während ein Kampfjet das weiße Haus überfliegt. (Quelle: AP/dpa)



Das Thema Verteidigung ist wichtig in den Beziehungen zwischen Polen und den USA. Viele Polen sehen in den USA die Schutzmacht gegen eine russische Bedrohung, die an der Ostflanke der Nato seit Beginn der Ukrainekrise besonders stark wahrgenommen wird.







Seit 2014 verlegen die Amerikaner Truppen in die Region; im Gegenzug kauft Warschau Rüstungsgüter von den USA. Trump kündigte am Mittwoch an, er erwäge die Verlegung zusätzlicher US-Truppen nach Polen.