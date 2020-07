"Wird das Land zerstören"

Trump attackiert Biden wegen Klima-Versprechen

15.07.2020, 06:22 Uhr | AFP, rtr

Die USA sollen bis 2050 klimaneutral sein. Das wünscht sich der Präsidentschaftskandidat Joe Biden. Amtsinhaber Trump greift ihn dafür scharf an – und warnt vor den angeblichen Folgen.

US-Präsident Donald Trump hat die von seinem designierten Herausforderer, dem demokratischen Kandidaten Joe Biden, vorgeschlagene Umweltpolitik scharf kritisiert. Der von Biden angekündigte Kampf gegen den Klimawandel werde Amerikas Energieversorgung kaputtmachen und zahllose Jobs vernichten, warnte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Garten des Weißen Hauses.



Trump warnt vor Bidens Umweltpolitik

Bidens Umweltpolitik werde "das Land zerstören" und die Wettbewerbsfähigkeit der USA untergraben, warnte Trump weiter. Biden wolle eine Rückkehr zum "unfairen, einseitigen" Pariser Klimaabkommen, sagte Trump. Seine Regierung hatte den Vertrag aufgekündigt.

Biden hatte den Wählern am Dienstag entschiedenes Handeln im Kampf gegen den Klimawandel versprochen. Er will bei einem Wahlsieg zwei Billionen Dollar für saubere Energie ausgeben. "Es gibt keine folgenschwerere Herausforderung, der wir uns im nächsten Jahrzehnt stellen müssen, als die hereinbrechende Klimakrise", sagte Biden bei einem Auftritt in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. "Wenn sie nicht eingedämmt wird, ist sie buchstäblich eine existenzielle Bedrohung für die Gesundheit unseres Planeten und für unser Überleben."

Biden versprach, dass vier Millionen Gebäude im ganzen Land energetisch saniert werden sollen, was mindestens eine Million Arbeitsplätze schaffen würde. Weitere Jobs solle ein Ausbau der Elektromobilität bringen. Er wolle als Präsident "den Weg dafür ebnen, dass die USA bis spätestens 2050 ihre CO2-Emissionen auf netto Null drückten. Bis 2035 solle die Stromerzeugung frei von CO2-Emissionen sein, versprach er. Biden wird am 3. November gegen Trump antreten, der sich um eine zweite Amtszeit bemüht.