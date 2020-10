Wahlkampfauftritt von Melania Trump

First Lady verteidigt Twitter-Tiraden von Donald Trump

28.10.2020, 00:22 Uhr | dpa

First Lady Melania Trump hat die Kommunikation ihres Mannes getadelt: Sie sei nicht immer damit einverstanden, wie der US-Präsident die Dinge sagt. Zugleich verteidigte sie aber auch seine Twitter-Aktivitäten.



Bei ihrem ersten Wahlkampfauftritt seit zwei Monaten hat First Lady Melania Trump die Twitter-Aktivitäten von US-Präsident Donald Trump verteidigt. "Erstmals in der Geschichte können die Bürger dieses Landes jeden Tag über soziale Medien direkt und unmittelbar von ihrem Präsidenten hören", sagte Melania Trump am Dienstag (Ortszeit) in Atglen im umkämpften US-Bundesstaat Pennsylvania. "Ich bin nicht immer damit einverstanden, wie er die Dinge sagt. Aber es ist ihm wichtig, dass er direkt zu den Menschen spricht, denen er dient."

Eine Woche vor der US-Wahl warf die First Lady den Medien vor, ein falsches Bild von ihrem Ehemann zu zeichnen – "eines, das ich nicht wiedererkenne". Donald Trump sei "hartnäckig, erfolgreich und fair", sagte Melania Trump. Aus dem Publikum kam der Zwischenruf: "Und hübsch!" Die First Lady antwortete: "Ich stimme zu."

First Lady Melania Trump: The media loved my husband before he decided to run for President pic.twitter.com/1C2qamKVlZ — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) October 27, 2020

Melania Trump trat in Atglen nicht an der Seite ihres Ehemannes auf, der am Dienstag in anderen Bundesstaaten um Stimmen warb. Sie dankte für den Zuspruch, den sie und ihre Familie bekommen hätten, als sie sich mit dem Coronavirus infizierten. Den Angehörigen der Opfer der Pandemie sprach sie ihr Mitgefühl aus. Die First Lady rief die Zuhörer in dem geschlossenen Raum dazu auf, den Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC zu folgen, "um die Ausbreitung des Virus zu minimieren". Donald Trump missachtet die Richtlinien regelmäßig.

Trump warnt vor einem Wahlsieg des Demokraten Biden

Melania Trump warnte in ihrer 18-minütigen Rede vor einem Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden bei der Wahl am kommenden Dienstag. "Joe Bidens Politik und sozialistische Agenda wird nur dazu dienen, Amerika und all das zu zerstören, was in den vergangenen vier Jahren aufgebaut wurde", sagte sie. "Wir müssen Donald im Weißen Haus behalten, damit er fertigmachen kann, was er begonnen hat."

Melania Trump hat sich im Wahlkampf auffällig zurückgehalten. Zuletzt hatte sie mit einer Ansprache im Rosengarten des Weißen Hauses beim Parteitag der Republikaner am 25. August für die Wiederwahl ihres Ehemannes geworben. In der vergangenen Woche hatte sie einen Wahlkampfauftritt mit ihrem Ehemann in Pennsylvania abgesagt. Als Grund hatte das Weiße Haus "anhaltenden Husten" angegeben.