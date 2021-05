MEINUNGAnlauf zur Bundestagswahl

So weit sind die Grünen eben doch nicht

Die Union muss sich erst noch daran gewöhnen, dass nicht sie am 26. September im Zentrum stehen wird. Geschieht nichts Grundstürzendes, hat Annalena Baerbock die Wahl – doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Markus Söder hat mal wieder etwas Interessantes gesagt, das wir beachten sollten. Er sagte, er halte Grün-Schwarz für falsch, denn "als Juniorpartner der Grünen in eine Regierung einzutreten, würde der Union auf Dauer fundamentalen Schaden zufügen."



Wo er recht hat, hat er recht. Versteht sich eigentlich von selber für die Union, die es immer so gehalten hat. Macht verloren, ab in die Opposition. Diesmal aber könnte es anders kommen, geht dem Söder offenbar durch den Kopf und deshalb sagt er schon jetzt, dass sich die Union den Grünen unterwerfen darf.



Aber aus welchem Grund zieht Söder heute schon die rote Linie?



Dafür gibt es drei Erklärungen. Erklärung Nummer 1: Söder gibt die Wahl verloren, weil der Wechselwunsch so groß ausfällt, dass die Aufholjagd der Union scheitern wird. Damit es auf sie ankommt, müsste sie bei rund 40 Prozent landen, sodass sie mit der FDP regieren kann. An die 40 glaubt er nicht, glauben wir nicht.

Erklärung Nummer 2: Söder hält Armin Laschet für untauglich und erinnert zum soundsovielten Mal daran, dass er der Kandidat mit der Schlagkraft gewesen wäre, die dem anderen abgeht. Aber die 40 liegt auch außerhalb seiner Reichweite.



Erklärung Nummer 3: Söder, ein großer Rechthaber, will am 26. September sagen können, er habe die Zeichen an der Wand schon Monate vor der Wahl erkannt.



Natürlich geht in der Union die Angst um, dass auf Angela Merkel nicht ein Mann folgt, sondern eine Frau. Natürlich sehen die Meinungsumfragen momentan übel aus, aber normalerweise gibt das kein Polit-Profi unverblümt zu. Söder hätte sagen können: ist noch lange hin, schau mer mal, was passiert. Aus Erfahrung könnte er wissen, dass derjenige, der heute im Sonnenglast erstrahlt, morgen im Schatten verkümmern kann. Wem käme da nicht Martin Schulz in den Sinn?



Warum die Grünen in den Umfragen vorne liegen

Etwas mehr als vier Monate noch. Die Grünen liegen vorne. Warum? Weil die Regierung in einer entscheidenden Phase der Pandemie fahrig und glücklos handelte. Nun aber fällt die Inzidenz. Sie fällt, falls Karl Lauterbach, unsere Kassandra, wiederum richtig liegt, bis Mitte Juni unter 50. Stand heute sind mehr als 33 Millionen Deutsche geimpft, davon mehr als 11 Millionen zweimal. Die dritte Welle ist wohl gebrochen.



Es geht voran, es wird besser. Es gibt Grund zur Zuversicht. Es darf geplant werden: runde Geburtstage, Konzerte, Theater, Familientreffen, Reisen. Wir sind im Freien zurück. Die Regierung, die einiges versiebte, hat jetzt einiges richtig gemacht.



Mit den Lockerungen dürfte sich die Stimmung bessern. Mit der Rückkehr zu einem gewissen Maß an Normalität sollten sich die Gemüter entspannen. Die Meinungsumfragen sind ja auch ein Akt der Rache der Bürger an der Regierung. Deshalb fiel die Union ins Bodenlose und die Grünen erklommen ungeahnte Höhen. Manches wird sich wieder einrenken. Dann sollten die Grünen abnehmen, die Union zunehmen.



Eines aber wird sich wohl kaum bis zum 26. September verändern: Diese Grundstimmung, dass es Zeit für einen Wechsel ist. Die Wahl ist wirklich eine Richtungswahl.



Nicht auf die Union kommt es am 26. September an

Diese Einsicht fällt Söder ungeheuer schwer. Auf die Grünen kommt es an. Selbst wenn sie weniger Prozente als die Union bekommen sollten, werden sie die Königsmacher sein. Auch dann können sie sich eine Koalition aussuchen: mit SPD und FDP oder mit der Union, je nach Lage der Dinge.



Deshalb werden die Grünen zwangsläufig im Zentrum des Wahlkampfes stehen. Das ist gut so, denn was sie wollen und was sie können, sollten die Wähler wissen. Und jedes Wort, das Annalena Baerbock oder Robert Habeck, Anton Hofreiter oder Boris Palmer von sich geben, wird auf die Goldwaage gelegt.







Bisher gab es nur Geplänkel, es ist ja noch lange hin. Dass einigen Grünen der hintersinnige Wahlkampfslogan "Deutschland. Alles ist drin" missfällt, sodass sie "Deutschland" daraus streichen wollen, ist kurios. Der halbherzige Versuch, den Grünen daraus einen Strick zu drehen, versandete allerdings. Das eilfertig ausgegrabene Habeck-Zitat, "Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen", stammt aus einem Buch, geschrieben im Jahr 2010, in dem er einen linken Patriotismus zu definieren suchte.



Erstaunlicherweise erzeugte ein schwerer Fehler, den Baerbock begangen hat, nur ein schwaches Echo. Sie hatte die Regel missachtet, wonach Kandidaten sich in komplexen Problemen niemals festlegen sollten. Es ging um das hoch umstrittene Projekt Nord Stream 2, von dem Baerbock meinte, ihm müsse "die politische Unterstützung entzogen" werden. Ziemlich kühn, ziemlich fahrlässig, ziemlich überholt. Denn jetzt wissen wir, dass der US-Präsident Joe Biden seinen entschiedenen Widerstand gegen die Ostsee-Pipeline aufgegeben hat. Deshalb kann das Projekt zu Ende gebaut werden, wenn auch gegen den Widerstand Polens und der baltischen Staaten.



Es kann passieren, dass Baerbock als Kanzlerin, so sie es denn wird, vollziehen muss, was sie für falsch hält. Eine Lektion in Sachen Wahlkampf und Realpolitik. Bald schon werden solche Anfängerfehler härter bestraft werden.



Es kann ein dramatischer Wahlkampf werden

In vier Monaten kann sehr viel passieren, kann sich einiges ändern, zum Besseren wie zum Schlechteren. Die Union sucht noch nach dem angemessenen Wahlkampfmodus. Findet Laschet seinen Ton, vergisst Söder seinen Phantomschmerz und lassen wir die Pandemie ganz hinter uns, dann kann es ein richtig interessanter, dramatischer Wahlkampf werden, in dem die großen Probleme des Landes verhandelt werden.

Verdient haben wir ihn.



Natürlich hilft es der Union auch nicht weiter, wenn Söder direkt und indirekt zu erkennen gibt: Der Armin ist ja vielleicht ein netter Kerl, aber wer so müde ist, wird es niemals reißen. Dagegen könnte der Armin einwenden, dass er es öfter schon gerissen hat, was ihm niemand zugetraut hätte.

Warum müssen sich die Grünen immer wieder selbst schaden? Erst die Eigenheimdebatte, nun Baerbocks Forderung nach einem Aus f ü r Inlandsfl üge . Ja, ich weiß: Weder wollen die Grünen wirklich den Leuten ihre Häuschen wegnehmen noch hat die Kanzlerkandidatin der Partei explizit gesagt, sie wolle Kurzstreckenflüge verbieten. Wörtlich sagte Baerbock: "Und ja, Kurzstreckenflüge sollte es perspektivisch nicht mehr geben." Was man entweder als frommen Wunsch verbuchen kann, nach dem Motto: Perspektivisch sollte es keine schlechten deutschen Krimiserien geben; oder eben doch als Drohung mit staatlichem Eingriff. Denn gute Serien kann man nicht verordnen, Inlandsflüge aber schon verbieten.

Und eine weitere Einschränkung: Nicht nur die Grünen haben es auf die Inlands- und Kurzstreckenflüge abgesehen. Und nicht nur Vize- und Möchtegernkanzler Olaf Scholz, der den Fehler beging, einen auf Betreiben der CSU beschlossenen Artikel des gültigen Koalitionsvertrags als sozialdemokratische Forderung auszugeben. Nämlich das Verbot, Flugtickets zu einem Preis abzugeben, der unter den anfälligen Flughafengebühren mitsamt Zuschlägen, Steuern und anderen Entgelten liegt.

Wofür er – auch von mir – kritisiert wurde, obwohl auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), der Fluglinien, Flughäfen, die Deutsche Flugsicherung, Flughafengeschäfte und andere Interessenten vertritt, die Forderung unterstützt. Allerdings lehnt der BDL aus nachvollziehbaren Gründen einen deutschen Alleingang ab und fordert eine gesamteuropäische Regelung. Es soll nicht nur Eurowings, sondern auch Ryanair treffen.

Woher kommt aber die Aufregung über Inlandsflüge?

Nur vier Prozent aller innerdeutschen Reisen werden laut BDL mit dem Flugzeug zurückgelegt. Das sind größtenteils Geschäftsreisen und Anschlussflüge. Bei Urlaubsreisen im Inland nutzen 76 Prozent das Auto, 12 Prozent die Bahn, 9 Prozent den Bus und gerade mal 1 Prozent das Flugzeug. Der innerdeutsche Luftverkehr trägt gerade einmal 0,3 Prozent zu den deutschen CO2-Emissionen bei . Der Straßenverkehr hingegen 21,3 Prozent. Selbst ein Sofort- und Totalverbot aller Inlandsflüge würde also kaum etwas für das Klima bringen.

Wo die Verkehrswende ansetzen muss, geht aus einer Studie des Bundesverkehrsministeriums hervor. 2017 haben die Deutschen täglich rund 3,214 Milliarden Kilometer zurückgelegt. An den Personenkilometern haben Autofahrer und -mitfahrer einen Anteil von 75 Prozent. Gerade die beruflich bedingten Wegstrecken sind angestiegen: seit 2008 um 80 Prozent! Dabei geht es nicht nur um Pendler, sondern vor allem um Handwerker, Pflegedienste, Kurier- und (danke, Amazon) Paketdienste. Hingegen waren die zum Einkauf zurückgelegten Kilometer um 18 Prozent (danke, Amazon) und die für Freizeitzwecke 2017 um 7 Prozent niedriger als 2008.

Auf das Missverhältnis zwischen Aufregung und Wirklichkeit hinzuweisen, ist nicht Whataboutism, sondern die Aufforderung an jeden Leser, jede Leserin, vor allem aber an die verantwortlichen Politiker und Politikerinnen, die wirklichen Herausforderungen zu benennen und Scheindiskussionen zu beenden, die im Falle der Grünen auch noch das Vorurteil bestärken, sie kompensierten mangelndes Fachwissen durch klientelgerechte Parolen.

Billigflüge sind nämlich wie Billigfleisch

Billigflüge sind nämlich wie Billigfleisch, deutsche Schlager, Zigaretten und, ja, Häuschen am Stadtrand mit Grill und Carport, darunter etwas Japanisches oder Rumänisches: Ikonen des Plebejischen. Und irgendetwas in der DNA der Grünen als Partei des Bildungsbürgertums sträubt sich mit solcher Gewalt gegen diese Lebensweise, dass dabei Unsinn herauskommt wie der Vorschlag, einen wöchentlichen Veggie-Day in öffentlichen Kantinen zu verordnen. Oder eben, wie Baerbock jetzt, eine Kerosinsteuer zu fordern: "Ich finde es nicht fair, dass mit unser aller Steuergeld das Kerosin subventioniert wird, während Fernfahrten mit der Bahn gerade zu Stoßzeiten teuer sind."

Nun haben teure Bahntickets zu Stoßzeiten erkennbar rein gar nichts mit dem Fehlen einer Kerosinsteuer zu tun, sehr viel aber mit dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Wenn die Bahn mehr Züge einsetzen würde oder wenn es eine mit den Fluglinien vergleichbare Konkurrenz auf den Schienen oder eine Senkung der Trassengebühren gäbe, wäre jedenfalls mehr erreicht als mit dem Hinweis auf die angebliche "Subventionierung" – in Wirklichkeit Nichtbesteuerung – des Flugbenzins. Das Kerosin wird aber nicht besteuert, weil die Verteuerung in Deutschland nur zum Ergebnis hätte, dass die Flugzeuge anderswo tanken.

Weil es aber tatsächlich nicht fair ist, wenn Fliegen nur wegen der fehlenden Steuer billiger ist, wurde bereits 2011 von der schwarz-gelben Bundesregierung eine Luftverkehrssteuer eingeführt. Sie ist gerade von der schwarz-roten Bundesregierung angehoben worden und beträgt zurzeit für Kurzflüge 12,88 Euro pro Fluggast.

Bahn in 80 Prozent der Fälle günstiger als Flugzeug

Das sollte eine künftige Kanzlerin wissen. Sie sollte auch keine Forderungen erheben, die bereits erfüllt wurden: "Wer als Familie mit dem Zug reist, sollte doch weniger zahlen als für die Reise im Flugzeug." Eine Vergleichsstudie der Quotas-Marktforschung im Auftrag der International Union of Railways, die zwischen 2015 und 2017 elf europäische Städteverbindungen verglich, kam zum Ergebnis: Die Bahn war bereits in jedem dieser Jahre bei mehr als 80 Prozent der Buchungen günstiger als das Flugzeug. Und zwar vor der kürzlich erfolgten Mehrwertsteuersenkung und der gleichzeitigen Erhöhung der Luftverkehrsabgabe.

Fliegen wird man aber immer noch, wenn es schnell gehen muss. Die Hamburger Journalistin, die ihre Kinder allein erzieht und für eine Reportage nach München muss, kann kaum auf die Möglichkeit verzichten, dank Früh- und Spätflug die Arbeit in einem Tag zu schaffen und die Kleinen selbst ins Bett zu bringen. Trotz Rail & Fly werden manche Familien ihre Fernreise lieber nicht mit einem ganzen Tag im Zug beginnen und enden wollen.

Kurzum: Wenig durchdachte Symbolpolitik, die zudem eher Vorurteile des eigenen Klientel bedient, ist kontraproduktiv für die Grünen. So gewinnen sie bestimmt keine Sympathien in der Masse der Wählerschaft, die nach wie vor kleinbürgerlich tickt und – ob zu Recht oder Unrecht – glaubt, die Grünen wollten ihnen den Spaß am Leben verderben.

Die Grünen können auch anders

Dabei können die Grünen auch anders. Die Ökosteuer der rot-grünen Koalition 1999 war, bei aller Kritik im Einzelnen, ein Meisterstück: Energie verteuern, Arbeit verbilligen. Dass sie schlecht verkauft wurde, sodass der Ärger an der Tankstelle blieb, die Freude über den erhaltenen Arbeitsplatz aber nie so recht aufkam, steht auf einem anderen Blatt.

Die Gr ü nen können sich auch zugutehalten, dass ihre langjährige Forderung nach einem CO2-Preis mit sozialem Ausgleich – im Grunde die Fortschreibung der Ökosteuer – inzwischen Regierungspolitik geworden ist. Wenn sie aber fordern, dass der Preis von gegenwärtig 25 Euro pro Tonne auf 60 Euro innerhalb von zwei Jahren steigt, dann müssen sie sehr genau vorrechnen, wie das als Ausgleich versprochene Energiegeld den Bürgern und Bürgerinnen zugutekommt.



Davon lenken moralisch getriebene Kulturkampfparolen nicht nur ab; sie schüren das Misstrauen in die Machbarkeit einer Energie- und Verkehrswende, die für Deutschland von existenzieller Bedeutung ist, aber nur gelingen wird, wenn sie zugleich – schlicht und einfach – den Menschen nicht nur Verzicht zumutet und dafür ein gutes Gewissen verspricht, sondern sichere Arbeit und gutes Geld bringt. Auch für die Grünen gilt, was Bertolt Brecht schrieb: "Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral."

Der aktuelle Hype um die Grünen basiert darauf, dass Baerbock und Habeck sie als Volkspartei der Mitte inszeniert haben, wählbar für alle. Doch die Idee, das Wort "Deutschland" aus der grünen Kampagne zu tilgen, zeigt: So weit sind die Grünen eben doch nicht.



Die Grünen sollten Volkspartei werden

Nun sind sie, schneller als gedacht, genau an jenem Punkt angekommen, an dem sich der Trend drehen kann. Noch stehen sie ganz oben, so hoch wie nie zuvor, aber jetzt, genau jetzt, beginnt es zu kippen. Und es ist fast schon tragisch für Baerbock und Habeck, dass ihr Momentum genau an der Stelle bricht, an der die beiden vor wenigen Jahren das Fundament des grünen Aufschwungs gelegt hatten.

Im Jahr 2018, die beiden neuen Parteichefs waren noch nicht lange im Amt, gingen Habeck und Baerbock unter dem Motto "Des Glückes Unterpfand" auf Sommerreise. Paulskirche, Hermannsdenkmal, Hambacher Schloss. Eine bewusst patriotisch geprägte Tour durch die deutsche Geschichte, mit der die Grünen eine klare Botschaft senden wollten. Seht her, wir sind angekommen. Wir stehen zu diesem Land, zu seinen Symbolen, zu seiner Hymne. Und wir machen uns bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen.

Die Zeiten, in denen die Grünen die zum ökologischen Beiboot der Republik mutierte linke Protestpartei waren, in dem es sich vor allem die eigene Klientel gemütlich machen konnte, sollten jetzt vorbei sein. Stattdessen wollten Habeck und Baerbock dem ganzen Land ein Angebot machen – und auch diejenigen mitnehmen auf ihrem Weg an die Spitze der Institutionen, die der Partei bisher eher skeptisch, vielleicht sogar feindlich gegenübergestanden hatten. Die Grünen, das war das Ziel der beiden Parteivorsitzenden, sollten für ganz Deutschland diskutabel und damit eben auch wählbar werden. Volkspartei. Kanzlerinnenpartei.

Was kann Annalena Baerbock, was Armin Laschet nicht kann?

So weit wird es vorerst wohl doch nicht kommen. Statt über die Zukunft des Landes zu debattieren, zum Beispiel über die Frage, wie Deutschland die Folgen der Pandemie bewältigt, wieder zukunftsfähig wird, ökologischer, digitaler, flexibler, gerechter – fangen die Grünen gleich zu Beginn dieses für sie so fundamental wegweisenden Wahlkampfs an, zu streiten, ob das Wort Deutschland nun in die Überschrift ihres Wahlprogramms gehört oder vielleicht besser doch nicht.

Das mag furchtbar läppisch, klein kariert und selbstbezogen klingen in den Ohren der einen und ganz unpatriotisch und vaterlandsverachtend in den Ohren der anderen. Die Dritten mögen darin die Fortsetzung von Cancel Culture und Gender-Fundamentalismus sehen. Aber aus welcher Perspektive man diesen innergrünen Streit auch immer betrachtet – er konterkariert jenes Bild einer gereiften, zur Übernahme nationaler und internationaler Verantwortung bereiten Partei, um das sich Habeck und Baerbock in den vergangenen Jahren so sehr bemüht haben.

Der Kontrast zwischen dem grünen Anspruch, dem ganzen Land ein ernsthaftes Regierungsangebot unterbreiten zu wollen, und der tristen Wirklichkeit, sich als Partei noch nicht einmal darauf verständigen zu können, genau dieses Land an prominenter Stelle beim Namen zu nennen – der wird in Erinnerung bleiben.

Als Beleg dafür, dass die Parteispitze sich von einem Teil ihrer Parteibasis offenbar sehr weit entfernt hat. Dafür, dass zumindest ein Teil der Grünen sich noch immer lieber im eigenen Selbstverständigungssaft suhlt, statt sich um die Probleme des Landes und der Leute zu kümmern. Dafür, dass diese Partei trotz aller schönen Bilder, trotz aller gelungenen Inszenierung eben noch nicht so weit ist, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen für Deutschland.

Hier finden Sie alle Kolumnen von Gerhard Spörl.