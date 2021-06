Wegen Lügen im Wahlkampf

Trump-Anwalt Rudy Giuliani verliert Zulassung

24.06.2021, 18:19 Uhr | dru, t-online

Mehr als nur einmal hatte Rudy Giuliani während und nach der US-Wahl 2020 Falschinformationen über angeblichen Wahlbetrug verbreitet. Das hat nun berufliche Konsequenzen für den Anwalt von Donald Trump.

Donald Trumps Skandal-umwitterter Anwalt Rudy Giuliani darf vorerst nicht mehr juristisch praktizieren. Ein Gericht in New York entzog dem früheren Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole vorübergehend die Anwaltslizenz, berichtet die "New York Times".



Als Grund wurde angeführt, Giuliani habe "nachweislich falsche und irreführende" Behauptungen über die Präsidentschaftswahl 2020 verbreitet. Damit habe der Anwalt das Gemeinwohl gefährdet, was eine einstweilige Suspendierung seiner Anwaltstätigkeit rechtfertige, heißt es laut Bericht in der 33-seitigen Begründung des Berufungsgerichts.

Rudy Giuliani war eine Schlüsselfigur in Trumps Versuch, die US-Wahl 2020 gerichtlich anzufechten. Wiederholt behaupteten der Ex-Präsident und sein Anwalt massenhaften Wählerbetrug, ohne dafür Beweise vorzulegen. Dutzende gegen die Abstimmung angestrengte Klagen wurden von Gerichten als haltlos zurückgewiesen. Die Wahl im November 2020 hatte Trumps Herausforderer Joe Biden mit klarem Vorsprung gewonnen.

"Wir kommen zu dem Schluss, dass es unbestrittene Beweise dafür gibt, dass der Beklagte in seiner Eigenschaft als Anwalt des ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump und der Trump-Kampagne im Zusammenhang mit Trumps gescheitertem Wiederwahlversuch 2020 nachweislich falsche und irreführende Aussagen gegenüber Gerichten, Gesetzgebern und der Öffentlichkeit gemacht hat", heißt es in der Entscheidung.

Rudy Giuliani war seit 1969 Mitglied der Anwaltskammer von New York. Unter Präsident Ronald Reagan wechselte er ins Justizministerium. 1988 übernahm er den Posten des Bundesanwalts von Manhattan. Von 1994 bis Ende 2001 war er Bürgermeister von New York. In diese Zeit fielen auch die Terrorangriffe auf das World Trade Center. Giuliani erwarb in dieser Zeit großes Ansehen als Krisenmanager.