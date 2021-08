Nach Rückzug aus Afghanistan

Biden deutet Truppen-Abzug aus Syrien an

19.08.2021, 19:46 Uhr | dpa, MaM

US-Präsident Joe Biden wird wegen des Abzugs aus Afghanistan scharf kritisiert. Er aber glaubt daran, Terrorgruppen auch ohne Präsenz vor Ort bekämpfen zu können – und hat sich nun ähnlich auch zu Syrien geäußert.

Nach dem Abzug des US-Militärs aus Afghanistan hat US-Präsident Joe Biden in einem Interview mit dem US-Fernsehsender abc-News auch einen möglichen Rückzug aus Syrien angedeutet.

Biden hatte den Abzug aus Afghanistan bei seiner Rede am Montag damit begründet, dass die USA Terrorgruppen auch ohne militärische Präsenz vor Ort effektiv bekämpfen können. Am Donnerstag sagte er dann abc-News, es gäbe durch islamistische Terrororganisationen wie Al-Kaida oder dem sogenannten Islamischen Staat eine zunehmende Bedrohung für die USA. Diese käme vor allem aus Ostafrika, aber auch aus Syrien. Auch dort seien die USA in der Lage, die Bedrohungen zu beseitigen, ohne eine militärische Präsenz vor Ort zu haben, sagte Biden.

Noch im Juli hatte die belgische Wochenzeitung "Politico" berichtet, dass – trotz des Abzugs der US-Truppen aus Afghanistan – weiterhin 900 Truppen der US-Armee in Syrien stationiert bleiben sollen. Ein hochrangiger Verwaltungsbeamter Bidens sagte demnach, er erwarte derzeit "keine Änderungen an der Mission". Die USA wollen, so der Beamte, weiterhin die demokratischen Kräfte Syriens gegen den IS unterstützen.

Terrorbekämpfung ohne Militärpräsenz

Biden hatte den Abzug des US-Militärs aus Afghanistan bei seiner ersten öffentlichen Ansprache nach der faktischen Machtübernahme der Taliban damit begründet, dass das ursprüngliche Ziel des US-Einsatzes in Afghanistan erreicht sei: das Ausmerzen der Terrorgruppe Al-Kaida nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Die Beispiele Somalia und Jemen zeigen nach Bidens Darstellung nun, dass die USA islamistische Terrorgruppen auch ohne eine permanente Militärpräsenz in dem Zielland effektiv bekämpfen können. In Afghanistan könne dies, falls nötig auch geschehen.

Nach den Anschlägen der Al-Qaida-Terrorgruppe in den USA vom 11. September 2001 wurden die Taliban durch die USA entmachtet. Die USA kämpften ab 2014 auch in Syrien regelmäßig sowohl mit der Luftwaffe als auch mit Bodentruppen gegen den IS und andere Terrorgruppen.